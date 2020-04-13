Тайны Чернобыльского леса: есть ли в зоне отчуждения звери-мутанты

Контрольный пункт пропуска Дитятки — ворота в зону отчуждения. За ними 2,5 тыс. квадратных километров дикой местности. Едем в Чернобыль.

Разглядеть животных на фоне с пожелтевшей травой, кустарников, снега и деревьев очень сложно. Даже в бинокль. В поле табун диких животных. Это лошади Пржевальского. 20 лет назад сюда завезли 22 животных. Теперь поголовье насчитывает около ста лошадей.

Их боятся даже волки, лошади сплоченные и сильные.

Поэтому заметив нас, табун не убегает. Напротив, выстраиваются в боевой порядок. И атакует.

На поле, среди следов копыт заметили очень редкие отпечатки. Хозяин лап в Красной книге. Полесская рысь очень ценное и уникальное животное. Сколько их было до аварии на Чернобыльской АЭС неизвестно. Но сейчас исследователи говорят почти о 15 животных.

Неподалеку от магазина одна из фотоловушек Сергея. Техника имеет специальные датчики, которые включают камеру только тогда, когда кто-то рядом.

Фотоловушка под завязку забита видео с дикими животными. Лиса останавливается, рассматривает камеру и будто позирует. Есть кадры с оленями. Сохатую тоже заинтересовала необычная штука на палке.

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Лошади. На одних кадрах копаются в сарае, на других просто отдыхают. Когда-то это был состав сельского магазина. Бочки и деревянный пол пропитаны солью, которую слизывают животные. К тому же, они используют здание в качестве укрытия.

Для научного мира это и есть та самая сенсация. Обычно дикие звери держатся подальше от всего, что сделано людьми.

Внешне чернобыльские волки похожи на Герду из Киевского зоопарка. Но у чернобыльских волков есть уникальное отличие, они смелые и активные. В чернобыльской зоне сейчас от 40 до 60 волков. Они объединяются в восемь стай.

Для людей эти хищники не угроза. Известно лишь об одном нападении. Несколько лет назад волк покусал нескольких строителей на Чернобыльской АЭС. Но животное было бешеное.

Оленьей тропой мы углубляемся в дебри. И вдруг открывается удивительная картина — глухой лес, где десятки лет не ступала нога человека, похожий на звериный автобан.

Среди деревьев вдруг замечаем нечто гораздо страшнее, чем бешеные хищники. Техника, которую использовали для ликвидации аварии на ЧАЭС. И оставлена не в специально оборудованных площадках. А просто в лесу.

С такими смертельными ловушками контактируют дикие звери. То, что животные чувствуют радиацию — миф.

На этом фоне легенды о животных-мутантах растут. Видео, которое наделало много шума. Неподалеку ЧАЭС, железнодорожный путь пробегает лось без шеи. Голова вроде растет прямо из туловища. На самом деле голова животного повернута в другую сторону. Поэтому и кажется, что у лося нет шеи.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Чернобыле фотоловушки засняли удивительные вещи.