13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла. В Украине 13 апреля в этом году начинается Страстная неделя — последняя неделя перед Пасхой.

Страстная седмица, которая начинается с Большого понедельника, — это время строгого поста.

Верующие в этот день начинают большую уборку в своих домах, готовят дом к празднику.

13 апреля именины празднуют Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.

Читайте: Традиции и запреты в Страстную неделю

По народному календарю, 13 апреля чтят память епископа Ипатия, который установил много догматов христианской веры.

Приметы на 13 апреля:

Солнечный день — к теплому лету.

Утренний туман стелется — к дождю, на землю падает — к сухой погоде.

Дождь утром — к мокрому лету.

Вода в реке пенится — к дождю.

Прозрачные облака — к обильному дождю.

Что нельзя делать 13 апреля:

Следует избегать развлекательных мероприятий.

Нельзя ссориться, кричать.

В этот день не стоит выносить мусор.

К слову, ранее Факты ICTV также публиковали календарь праздников на апрель 2020.