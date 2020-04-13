13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла. В Украине 13 апреля в этом году начинается Страстная неделя — последняя неделя перед Пасхой.
Страстная седмица, которая начинается с Большого понедельника, — это время строгого поста.
Верующие в этот день начинают большую уборку в своих домах, готовят дом к празднику.
13 апреля именины празднуют Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.
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По народному календарю, 13 апреля чтят память епископа Ипатия, который установил много догматов христианской веры.
Приметы на 13 апреля:
- Солнечный день — к теплому лету.
- Утренний туман стелется — к дождю, на землю падает — к сухой погоде.
- Дождь утром — к мокрому лету.
- Вода в реке пенится — к дождю.
- Прозрачные облака — к обильному дождю.
Что нельзя делать 13 апреля:
- Следует избегать развлекательных мероприятий.
- Нельзя ссориться, кричать.
- В этот день не стоит выносить мусор.
К слову, ранее Факты ICTV также публиковали календарь праздников на апрель 2020.