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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 13 апреля

13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла. В Украине 13 апреля в этом году начинается Страстная неделя — последняя неделя перед Пасхой.

Страстная седмица, которая начинается с Большого понедельника, — это время строгого поста.

Верующие в этот день начинают большую уборку в своих домах, готовят дом к празднику.

13 апреля именины празднуют Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.

Читайте: Традиции и запреты в Страстную неделю

По народному календарю, 13 апреля чтят память епископа Ипатия, который установил много догматов христианской веры.

Приметы на 13 апреля:

  • Солнечный день — к теплому лету.
  • Утренний туман стелется — к дождю, на землю падает — к сухой погоде.
  • Дождь утром — к мокрому лету.
  • Вода в реке пенится — к дождю.
  • Прозрачные облака — к обильному дождю.

Что нельзя делать 13 апреля:

  • Следует избегать развлекательных мероприятий.
  • Нельзя ссориться, кричать.
  • В этот день не стоит выносить мусор.

К слову, ранее Факты ICTV также публиковали календарь праздников на апрель 2020.

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