Погода на Пасху, 19 апреля, в Украине обещает быть дождливой.

С 6 утра до 12 часов дня синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду, местами облачно.

На Севере страны ожидается дождь и облачность с прояснениями. На вечер Пасхи погода опять станет солнечной.

На Западе и Юге осадков не ожидается, а температура будет выше на несколько градусов.

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В восточных областях страны предусматривают дождь с грозой.

Средняя температура воздуха днем ​​будет держаться от +6 до +11. Ночью столбик термометра опустится до +3.

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