День ангела Марии — поздравления в СМС и картинках

14 апреля — день ангела Марии. Это имя — древнееврейского происхождение и имеет несколько значений, среди которых — любимая, упрямая, желанная, горькая.

Мария — одно из самых популярных имен в мире. Родители называют так своих дочерей, наделяя их добротой, нежностью и спокойствием.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и картинках, чтобы вы не забыли в этот день поздравить подругу, коллегу или родного человека.

Читайте: Календарь церковных праздников на апрель 2020

Поздравления с днем ​​ангела Марии в СМС

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Маша, день твой наступил,

Он днем ангела зовется,

В этот праздник много сил

Пусть с небес в тебя вольется.

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Машенька, с днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Всего хорошего от всей души желаю.

***

Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.

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В именины мы желаем

И каждый день, и каждое мгновение,

Пусть Марии помогает

Ангел-покровитель!

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Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе — все тосты,

И пожелания с теплом!

Поздравления с днем ​​ангела Марии в картинках

Напомним, ранее мы публиковали календарь церковных праздников на 2020 год.