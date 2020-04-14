PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Спасибо всем работникам общественного транспорта — новый дудл Google

Google подготовил новый дудл, который посвятил работникам общественного транспорта. Он получил название Спасибо всем работникма общественного транспорта.

На картинке изображен автобус и водитель в защитной маске. Над эмблемой Google поместили сердце как символ благодарности.

Именно таким образом компания благодарит людей, которые ежедневно, рискуя собственным здоровьем, выходят на работу.

Спасибо всем работникам общественного транспорта - дудл Google

Читайте: Cпасибо за борьбу против Covid-19 — что означает Google дудл 9 апреля

К слову, с 6 апреля компания Google запустила серию дудлов, в каждом из которых выражает благодарность тем людям, которые противодействуют распространению коронавируса.

Ранее Факты ICTV публиковали дудл о важности карантина.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка