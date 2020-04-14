Спасибо всем работникам общественного транспорта - дудл Google

Google подготовил новый дудл, который посвятил работникам общественного транспорта. Он получил название Спасибо всем работникма общественного транспорта.

На картинке изображен автобус и водитель в защитной маске. Над эмблемой Google поместили сердце как символ благодарности.

Именно таким образом компания благодарит людей, которые ежедневно, рискуя собственным здоровьем, выходят на работу.

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К слову, с 6 апреля компания Google запустила серию дудлов, в каждом из которых выражает благодарность тем людям, которые противодействуют распространению коронавируса.

Ранее Факты ICTV публиковали дудл о важности карантина.