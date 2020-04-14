Лунный календарь на апрель 2020 будет благоприятным. В этот период рекомендуется избегать конфликтов и больше времени уделять карьере.

В апреле многие события будут оказывать определенные действия на людей. Опасное время для кардинальных изменений.

Факты ICTV составили лунный календарь на апрель 2020 по дням.

Лунный астропрогноз на 8 апреля

Хорошее время для общения с единомышленниками. Астрологи рекомендуют уделить внимание близким. Подходящее время для отдыха после напряженной недели.

Лунный астропрогноз на 9 апреля

Благоприятный период для принятия важных решений. Можно смело браться за любое сложное дело. Есть большая вероятность, что все окажется посильным.

Лунный астропрогноз на 10 апреля

Гармоничный день. Все будет находиться в равновесии. Есть риск, что будет переизбыток сил. Однако лучше их направить в нужное русло и постараться избежать разногласий.

Лунный астропрогноз на 11 апреля

В этот период активность будет уменьшаться, поэтому не стоит тратить энергию на пустяки. Прекрасное время, чтобы избавиться от старых вредных привычек.

Лунный астропрогноз на 12 апреля

Нейтральный день для любых начинаний. В этот период можно увидеть первые итоги, вложенных ранее усилий. Благоприятное время для саморазвития и совершенствования.

Лунный астропрогноз на 13 апреля

Один из опасных дней. Не рекомендуется заниматься важными вопросами и выяснять отношения с коллегами. Также стоит отложить на потом финансовые решения.

Лунный астропрогноз на 14 апреля

В этот период будет уменьшаться энергия. Также часто будут меняться планы и идеи. Однако не стоит забывать о самом важном и главное — о своей цели.

Лунный астропрогноз на 15 апреля

Нейтральный день. В этот день лучше не беспокоить руководство и не нервничать по пустякам. Это время отлично подходит для умственной и творческой деятельности.

Лунный астропрогноз на 16 апреля

Благоприятное время для занятий, связанных с умственной деятельностью. В этот день возможны ревность и зависть со стороны партнеров.

Лунный астропрогноз на 17 апреля

В этот день важно уменьшить физические и психические нагрузки. Астрологи рекомендуют избегать конфликтов, как на работе, так и в личной жизни.

Лунный астропрогноз на 18 апреля

В этот период люди более чувствительны и ранимы. Это состояние может негативно сказаться на бизнесе и семейной жизни. Но несмотря на это, в этот день удаются контакты с начальством, бывают успешными переговоры.

Лунный астропрогноз на 19 апреля

Благоприятный день для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Рекомендуется больше времени проводить с семьей.

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Лунный астропрогноз на 20 апреля

В этот период все находится в равновесии. Однако будет ощутим некоторый переизбыток сил. Ее лучше всего направить в творческое русло или на физическую нагрузку.

Лунный астропрогноз на 21 апреля

Нейтральный день для глобальных начинаний. Несмотря на это, есть очень велика вероятность осложнения отношений с близким окружением.

Лунный астропрогноз на 22 апреля

Опасный день. В этот период организм накапливает силы. Энергичность еще довольно мала во всех сферах жизни, будь то самочувствие, личная жизнь или бизнес.

Лунный астропрогноз на 23 апреля

В этот день быстро возникают новые связи и знакомства. Не стоит ими злоупотреблять и важно показать себя только с лучшей стороны.

Лунный астропрогноз на 24 апреля

Хороший день для важных сделок. Занятия спортом лучше отложить на потом. Особое внимание необходимо уделить употребляемой в этот день пище.

Лунный астропрогноз на 25 апреля

Опасный период. Пренебрежение собственными принципами, нерешительность и сомнительность могут привести к весьма существенным изменениям ваших планов.

Лунный астропрогноз на 26 апреля

Не рекомендуется совершать крупные сделки и подписывать важные договора. Крайне важно не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям.

Лунный астропрогноз на 27 апреля

День хороший новостей. Есть большая вероятность, что многие желания начнут сбываться. Также будут хорошо складываться финансовые дела.

Лунный астропрогноз на 28 апреля

В этот день у вас может быть обострена интуиция. Но не стоит полагаться только на нее и игнорировать замечания близких.

Лунный астропрогноз на 29 апреля

Критический день. Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Свое внимание стоит перенаправить на нужное русло.

Лунный астропрогноз на 30 апреля

Опасный день. Стоит отложить все серьезные финансовые дела, связанные с большими средствами. Чтобы избежать потерь, не стоит оформлять сделки с недвижимостью.

Ранее астролог составил подробный финансовый гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака.