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Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 14 апреля (КАРТА)

Погода в Украине на 14 апреля ожидается облачной и с осадками.

На западе ожидают, что столбики термометра будут колебаться от +6 до +9 днем, а ночью от +3 до +5. Возможны осадки в виде снега и дождя.

На севере страны синоптики прогнозируют до +8 градусов днем и до +4 ночью — в течение дня в регионе пройдут дожди. На востоке ожидается солнечная погода, а столбики термометров достигнут +17.

В южных областях страны синоптики прогнозируют осадки, однако умеренно высокая темература сохранится: +18 днем и +5 ночью.

В Киеве днем температура будет колебаться от +4 до +6. Будет пасмурно и дождливо.

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Погода в Украине на сегодня, 14 апреля 2020

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.

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