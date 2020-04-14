PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

В Таиланде младенцам изготовили крошечные маски, чтобы защитить от коронавируса

Медсестры в Таиланде изготовили крошечные маски для лица новорожденных, чтобы они могли безопасно вернуться домой из больницы.

Работницы медучреждения в Бангкоке решили придумать дополнительную защитную меру, чтобы уберечь детей от коронавируса, когда узнали, что две матери собираются ехать с детьми домой общественным транспортом.

Они взялись за работу и собственноручно изготовили два крошечных щитка для лиц младенцев.

Читайте: Ученые изобрели альтернативу медицинским маскам

Обычно носить маски для лица рекомендуется только детям, которым исполнилось два и более лет, потому что дети, которые моложе, рискуют задохнуться.

Напомним, в Херсонской области диагноз коронавирус подтвердился у младенца и его 32-летней матери.

Источник: Time

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка