В Таиланде младенцам изготовили крошечные маски, чтобы защитить от коронавируса

Медсестры в Таиланде изготовили крошечные маски для лица новорожденных, чтобы они могли безопасно вернуться домой из больницы.

Работницы медучреждения в Бангкоке решили придумать дополнительную защитную меру, чтобы уберечь детей от коронавируса, когда узнали, что две матери собираются ехать с детьми домой общественным транспортом.

Они взялись за работу и собственноручно изготовили два крошечных щитка для лиц младенцев.

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Обычно носить маски для лица рекомендуется только детям, которым исполнилось два и более лет, потому что дети, которые моложе, рискуют задохнуться.

Напомним, в Херсонской области диагноз коронавирус подтвердился у младенца и его 32-летней матери.

Источник: Time