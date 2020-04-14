Совсем скоро уже наступит Пасха, а это значит, что пора готовиться к празднику!

Факты ICTV собрали лучшие рецепты куличей на Пасху 2020.

Творожная паска (без выпекания)

Ингредиенты:

5 круто сваренных яиц;

200 г мягкого сливочного масла;

200 г сметаны;

1 стакан сахара;

около 1 кг перетертого на сите свежего жирного творога.

Способ приготовления:

Разотрите желтки, сливочное масло, сметану, сахар и сыр. Добавьте ванильный сахар и полстакана изюма (или цукатов).

Вимешав, выложите во влажную марлю и поместите в какую-то форму под гнет, чтобы стекала сыворотка. Форму оставьте на двое суток в холодном месте, затем осторожно выньте пасху и сделайте сверху крест из изюма.

Паска заварная

Ингредиенты:

5 стаканов муки;

9,5 стаканов молока;

7 желтков;

б стаканов сахара;

100 г дрожжей;

600 г сливочного масла;

соль, ванилин.

Способ приготовления:

Муку заварить горячим молоком. Как остынет, добавить растертые с половиной нормы сахара желтки, дрожжи, разведенные в полстакана молока.

Замесить густое тесто, понемногу досыпая муку, дать подойти, добавить оставшийся сахар, немного соли и ванилина, вымесить, добавить сливочное масло, еще раз вымесить и положить в форму. Когда тесто поднимется, выпекать в духовке.

Паска творожная с орехами

Ингредиенты:

Творог — 1 кг;

яйца — 4 шт;

ваниль, сахар — 1 стакан;

масло — 100 г;

орехи измельченные — 2 стакана.

Способ приготовления:

Творог протереть через сито, добавить сахар, ваниль, яйца, масло, хорошо перемешать. Грецкие орехи поджарить, измельчить, перемешать с творогом, добавить сливки или сметану, выложить в форму и поставить под пресс.

Паска с изюмом

Ингредиенты:

800 г муки;

200 г сливочного масла;

200 г сахара, 1 стак. молока;

5 яиц;

50 г свежих дрожжей;

200 г изюма;

соль.

Способ приготовления:

Растопить масло, влить горячее молоко, добавить сахар, соль. Перемешать и охладить до температуры парного молока, после чего всыпать муку, влить разведенные в небольшом количестве молока вспененные дрожжи, тщательно перемешать.

Поставить в теплое место. Когда подойдет, добавить 5 желтков, 5 взбитых в стойкую пену белков, изюм и вымешать.

Тесто положить в хорошо смазанную маслом и посыпанную мукой форму, заполнив ее до половины. Когда тесто поднимется вровень с краями формы, выпекать при температуре 180° до готовности.

Паска шоколадная

Ингредиенты:

1 кг творога;

400 г сливочного масла;

2 стакана густой сметаны;

1 стакан сахара;

1 стакан сливок;

200 г шоколада;

4 яичных желтка;

2 яичных белка;

ванилин.

Способ приготовления:

Протереть творог через сито, смешать со сливочным маслом и густой сметаной. Затем смешать сахар со сливками и шоколадом, натертым на мелкой терке, добавить ванилин.

Размешивать до тех пор, пока не останется крупинок шоколада. Шоколадную массу смешать с творогом, хорошо растереть. Взбить густые сливки и яичные белки, соединить с приготовленным творогом. Добавить мелко нарезанные цукаты и изюм.

Все перемешать, выложить в пасочницу, накрыть крышкой, положить гнет и поставить на сутки в холодное место.

Ранее Факты ICTV писали, как освятить куличи и яйца дома.