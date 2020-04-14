PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Пасха 2020: 5 рецептов пасок

Совсем скоро уже наступит Пасха, а это значит, что пора готовиться к празднику!

Факты ICTV собрали лучшие рецепты куличей на Пасху 2020.

Творожная паска (без выпекания)

творожная паска без выпекания

Ингредиенты:

  • 5 круто сваренных яиц;
  • 200 г мягкого сливочного масла;
  • 200 г сметаны;
  • 1 стакан сахара;
  • около 1 кг перетертого на сите свежего жирного творога.

Способ приготовления: 

Разотрите желтки, сливочное масло, сметану, сахар и сыр. Добавьте ванильный сахар и полстакана изюма (или цукатов).

Вимешав, выложите во влажную марлю и поместите в какую-то форму под гнет, чтобы стекала сыворотка. Форму оставьте на двое суток в холодном месте, затем осторожно выньте пасху и сделайте сверху крест из изюма.

Паска заварная

заварная паска

Ингредиенты:

  • 5 стаканов муки;
  • 9,5 стаканов молока;
  • 7 желтков;
  • б стаканов сахара;
  • 100 г дрожжей;
  • 600 г сливочного масла;
  • соль, ванилин.

Способ приготовления: 

Муку заварить горячим молоком. Как остынет, добавить растертые с половиной нормы сахара желтки, дрожжи, разведенные в полстакана молока.

Замесить густое тесто, понемногу досыпая муку, дать подойти, добавить оставшийся сахар, немного соли и ванилина, вымесить, добавить сливочное масло, еще раз вымесить и положить в форму. Когда тесто поднимется, выпекать в духовке.

Паска творожная с орехами

Паска творожная с орехами

Ингредиенты:

  • Творог — 1 кг;
  • яйца — 4 шт;
  • ваниль, сахар — 1 стакан;
  • масло — 100 г;
  • орехи измельченные — 2 стакана.

Способ приготовления: 

Творог протереть через сито, добавить сахар, ваниль, яйца, масло, хорошо перемешать. Грецкие орехи поджарить, измельчить, перемешать с творогом, добавить сливки или сметану, выложить в форму и поставить под пресс.

Читайте: Календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день Блюда на Великий пост 2020: пять лучших рецептов Страстная неделя 2020: что можно и нельзя есть перед Пасхой

Паска с изюмом

Паска с изюмом

Ингредиенты:

  • 800 г муки;
  • 200 г сливочного масла;
  • 200 г сахара, 1 стак. молока;
  • 5 яиц;
  • 50 г свежих дрожжей;
  • 200 г изюма;
  • соль.

Способ приготовления: 

Растопить масло, влить горячее молоко, добавить сахар, соль. Перемешать и охладить до температуры парного молока, после чего всыпать муку, влить разведенные в небольшом количестве молока вспененные дрожжи, тщательно перемешать.

Поставить в теплое место. Когда подойдет, добавить 5 желтков, 5 взбитых в стойкую пену белков, изюм и вымешать.

Тесто положить в хорошо смазанную маслом и посыпанную мукой форму, заполнив ее до половины. Когда тесто поднимется вровень с краями формы, выпекать при температуре 180° до готовности.

Паска шоколадная

Паска шоколадная

Ингредиенты:

  • 1 кг творога;
  • 400 г сливочного масла;
  • 2 стакана густой сметаны;
  • 1 стакан сахара;
  • 1 стакан сливок;
  • 200 г шоколада;
  • 4 яичных желтка;
  • 2 яичных белка;
  • ванилин.

Способ приготовления: 

Протереть творог через сито, смешать со сливочным маслом и густой сметаной. Затем смешать сахар со сливками и шоколадом, натертым на мелкой терке, добавить ванилин.

Размешивать до тех пор, пока не останется крупинок шоколада. Шоколадную массу смешать с творогом, хорошо растереть. Взбить густые сливки и яичные белки, соединить с приготовленным творогом. Добавить мелко нарезанные цукаты и изюм.

Все перемешать, выложить в пасочницу, накрыть крышкой, положить гнет и поставить на сутки в холодное место.

Ранее Факты ICTV писали, как освятить куличи и яйца дома.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка