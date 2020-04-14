Что такое Великий вторник в Страстную неделю?
Великий вторник — второй день Страстной седмицы — последней недели сорокадневного поста, который заканчивается Пасхой.
Понедельник, вторник и среда Страстной недели посвящены последним беседам Христа с учениками и народом.
Когда выпадает Великий вторник Страстной седмицы?
Страстная неделя или Страстная седмица в 2020 году начинается 13 апреля и продлится до Пасхи. Великий вторник приходится на 14 апреля.
В последний день Cедмицы — 19 апреля — православные отмечают светлый праздник — Пасху.
Что можно делать в Великий вторник?
В Великий вторник нужно больше молиться, искренне каяться, помогать близким, а развлечения и повседневную суету оставить на потом. Это поможет подготовить душу к встрече Светлой Пасхи.
Также стоит закончить всю работу, связанную с одеждой — стирка, глажка, подшивание и прочее.
Что запрещено делать в Великий вторник?
Во время Страстной седмицы запрещено ругать других людей и вспоминать врагов, иначе весь год проживете в злобе и заведете новых недругов.
Что можно есть в Великий вторник?
Во время Страстной недели нужно придерживаться Великого поста, который заканчивается на Пасху.
Во вторник можно есть сырые овощи и фрукты, а также хлеб, мед и орехи. Рекомендуется употреблять пищу один раз в сутки — вечером.
Что нельзя есть в Великий вторник?
В Великий вторник нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочную продукцию, растительное масло. Также запрещено употреблять алкогольные напитки и есть сладости.
Какие традиции в Великий вторник Страстной недели?
В этот день женщины и девушки готовят свою праздничную одежду: стирают рубашки и подшивают запаски, после чего садятся за оформление крашанок.
Это занятие считается сакральным, потому что, изготавливая крашанки, девушки стремятся остаться наедине со своими мыслями, чтобы чужая энергетика не влияла на работу.
Хозяева в этот день завершают работу на огороде, потому что к Чистому четвергу нужно закончить все дела возле дома.