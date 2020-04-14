В Великий вторник нужно больше молиться, искренне каяться, помогать близким, а развлечения и повседневную суету оставить на потом. Это поможет подготовить душу к встрече Светлой Пасхи.

Также стоит закончить всю работу, связанную с одеждой — стирка, глажка, подшивание и прочее.