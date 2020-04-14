Православные верующие 14 апреля чтят память преподобной Марии Египетской.
Также 14 апреля христиане восточного обряда празднуют Великий вторник или Страстный вторник. Это второй день Страстной седмицы — последней недели сорокадневного поста, который заканчивается Пасхой.
Именины сегодня отмечают: Мария, Марк, Макар, Макарий, Ефим, Авраам, Мелетий, Абрам, Эльвира, Гордей.
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Народные приметы на 14 апреля:
- Разливаются воды 14 апреля — будет много травы;
- Звездное и ясное небо — будет благодатное лето и удастся собрать богатый урожай;
- Во время заката видно молнию — утром будет дождь;
- Бурный паводок 14 апреля — рыбалка будет удачной;
- Гроза в этот день — лето будет засушливым;
- Лед быстро сходит — год будет легким и красивым;
- Утки и гуси раньше вернулись — жди потепления;
- Громко ревет скот — это предвещает ненастье;
- Редкий и короткий гром — признак, который свидетельствует, что погода будет теплой и солнечной;
- Пчелы вылетели рано — жди теплой весны.
Что нельзя делать 14 апреля:
- Нельзя петь и танцевать;
- Запрещается веселиться;
- Употреблять спиртные напитки.
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