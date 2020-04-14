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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 14 апреля

Православные верующие 14 апреля чтят память преподобной Марии Египетской.

Также 14 апреля христиане восточного обряда празднуют Великий вторник или Страстный вторник. Это второй день Страстной седмицы — последней недели сорокадневного поста, который заканчивается Пасхой.

Именины сегодня отмечают: Мария, Марк, Макар, Макарий, Ефим, Авраам, Мелетий, Абрам, Эльвира, Гордей.

Читайте: Когда Пасха в 2020 году

Народные приметы на 14 апреля:

  • Разливаются воды 14 апреля — будет много травы;
  • Звездное и ясное небо — будет благодатное лето и удастся собрать богатый урожай;
  • Во время заката видно молнию — утром будет дождь;
  • Бурный паводок 14 апреля — рыбалка будет удачной;
  • Гроза в этот день — лето будет засушливым;
  • Лед быстро сходит — год будет легким и красивым;
  • Утки и гуси раньше вернулись — жди потепления;
  • Громко ревет скот — это предвещает ненастье;
  • Редкий и короткий гром — признак, который свидетельствует, что погода будет теплой и солнечной;
  • Пчелы вылетели рано — жди теплой весны.

Что нельзя делать 14 апреля:

  • Нельзя петь и танцевать;
  • Запрещается веселиться;
  • Употреблять спиртные напитки.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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