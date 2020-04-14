Православные верующие 14 апреля чтят память преподобной Марии Египетской.

Также 14 апреля христиане восточного обряда празднуют Великий вторник или Страстный вторник. Это второй день Страстной седмицы — последней недели сорокадневного поста, который заканчивается Пасхой.

Именины сегодня отмечают: Мария, Марк, Макар, Макарий, Ефим, Авраам, Мелетий, Абрам, Эльвира, Гордей.

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Народные приметы на 14 апреля:

Разливаются воды 14 апреля — будет много травы;

Звездное и ясное небо — будет благодатное лето и удастся собрать богатый урожай;

Во время заката видно молнию — утром будет дождь;

Бурный паводок 14 апреля — рыбалка будет удачной;

Гроза в этот день — лето будет засушливым;

Лед быстро сходит — год будет легким и красивым;

Утки и гуси раньше вернулись — жди потепления;

Громко ревет скот — это предвещает ненастье;

Редкий и короткий гром — признак, который свидетельствует, что погода будет теплой и солнечной;

Пчелы вылетели рано — жди теплой весны.

Что нельзя делать 14 апреля:

Нельзя петь и танцевать;

Запрещается веселиться;

Употреблять спиртные напитки.

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