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Какой сегодня, 14 апреля, лунный день

Во вторник, 14 апреля, Луна пребывает в знаке Козерог. Это 21 лунный день.

В этот день вам легко будут удаваться любые начинания, а финансовое благополучие заметно улучшится.

Также без осложнений будут проходить организаторские дела и решения вопросов с недвижимостью.

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21 лунные сутки будут хорошими для занятий творческой и мыслительной деятельностью. Полезными будут любые физические упражнения.

Что можно делать 14 апреля: заниматься уборкой в доме.

Что категорически нельзя делать в 21 лунный день: выяснять отношения с близкими.

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