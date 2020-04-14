Во вторник, 14 апреля, Луна пребывает в знаке Козерог. Это 21 лунный день.
В этот день вам легко будут удаваться любые начинания, а финансовое благополучие заметно улучшится.
Также без осложнений будут проходить организаторские дела и решения вопросов с недвижимостью.
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21 лунные сутки будут хорошими для занятий творческой и мыслительной деятельностью. Полезными будут любые физические упражнения.
Что можно делать 14 апреля: заниматься уборкой в доме.
Что категорически нельзя делать в 21 лунный день: выяснять отношения с близкими.
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