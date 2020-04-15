Компания Apple представила iPhone SE второго поколения.

iPhone SE выглядит так же, как iPhone 8, но внутри у него процессор A13 Bionic, который установлен в iPhone 11 и 11 Pro.

У iPhone SE экран диагональю 4,7 дюйма, кнопка Домой с сенсором отпечатка пальца Touch ID в нижней части передней панели и стеклянная задняя крышка. Корпус сделан из алюминия и защищен от влаги и пыли. Face ID у новинки нет.

iPhone SE оснащен одной задней камерой на 12 мегапикселей. Он поддерживает портретный режим как для задней, так и для фронтальной камеры, но работает он только при съемке людей.

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Основная камера iPhone SE поддерживает функцию Smart HDR, которая впервые появилась в iPhone XS, и съемку видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Новый iPhone поддерживает беспроводную зарядку и две SIM-карты.

iPhone SE будет доступен в корпусе черного, белого и красного цвета.

Модель с 64 гб памяти будет стоить чуть более 10,5 тыс. грн (в США — $399). Также будут доступны версии с 128 и 256 гб. Каждому покупателю Apple дарит годовую подписку на сервис с фильмами и сериалами Apple TV+.

Напомним, в 2020 году Apple должна представить сразу четыре модели iPhone 12. По инсайдерским данным, стали известны главные характеристики новых моделей iPhone.