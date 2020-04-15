История Чистого четверга связана с Тайной вечерей. Иисус, собрав своих учеников, омыл им ноги, показав, что смирение истинного христианина должно быть безграничным.

С этого дня и до Воскресения Господня все церковные службы посвящают воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа, которые он пережил на земле.

Факты ICTV собрали все, что нужно знать о традициях в Чистый четверг, а также, что нельзя делать в этот день.