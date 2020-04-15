Что такое Чистый четверг?
Согласно Библии, Чистый четверг — первый из трех дней, которые еще называют Большое трехдневие в христианстве. В четверг Иисус Христос установил Таинство Евхаристии на Тайной вечере, также в этот день он совершил омовение ног учеников и был предан Иудой, после чего арестован и заслан в темницу.
Когда чистый четверг в 2020 году?
В 2020 году Чистый четверг приходится на 16 апреля.
Как празднуют Чистый четверг?
В четверг 16 апреля в церквях пройдут службы с песнопением и чтением Евангелия. Также Таинство Причастия — великая традиция Страстного четверга. Однако в 2020 году мир пребывает в условиях карантина из-за коронавируса, поэтому от посещения церкви необходимо воздержаться, тем более все конфессии уже изъявили желание проводить службы онлайн, а прихожанам советуют молиться дома.
Что можно делать в Чистый четверг?
В этот день нужно очиститься как духовно, так и физически. Принято ходить в баню или принимать водные процедуры дома.
В Чистый четверг также принято заниматься уборкой, стиркой и другими домашними делами.
После того, как дома будет наведен порядок, можно заняться приготовлением праздничных пасхальных блюд, в частности пасок. Кроме того, не забудьте покрасить яйца.
Что нельзя делать в Чистый четверг?
- Нельзя оставаться грязным.
- Нельзя допускать нелицеприятные мысли.
- Нельзя оставлять жилье без уборки.
- Нельзя воду после уборки выливать в доме или в своем дворе, ее необходимо выносить подальше.
- Нельзя давать в долг деньги и вещи.
- Нельзя ссориться, пакостить и шумно веселиться.