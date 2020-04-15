Карантин внес свои коррективы в жизнь каждого. И чаще всего вопросом, чем заняться дома, задаются родители.

Химические опыты для детей на время карантина помогут развлечь младшее поколение и поближе познакомиться с физикой и химией. Такие опыты можно проводить в любом возрасте.

Факты ICTV собрали самые простые химические опыты для детей, которые безопасны и доступны в любом возрасте.

Дождик в банке

Вам понадобятся: трехлитровая банка, горячая вода, тарелка, лед.

Шаг 1. В банку примерно на 1/3 наливаем горячую воду.

Шаг 2. На горлышко банки ставим тарелку со льдом.

В результате вода испаряется, поднимается вверх в виде пара, наверху вода охлаждается и образуется облако, из которого идет самый настоящий дождь.

Шагающая вода

Вам понадобятся: восемь пластиковых стаканчиков, вода, пищевой краситель разных цветов и салфетки.

Шаг 1. Расположите стаканы в ряд, налейте немного воды в каждый.

Шаг 2. Добавьте в каждый стакан краситель разного цвета.

Шаг 3. Сделайте несколько полосок из бумажных полотенец

Шаг 4. Поместите каждую полоску в стаканы — одним концом в стакан с водой, другим — в пустой.

В итоге вода постепенно переместится в пустые стаканчики, а вы получите интересную художественную инсталляцию.

Читайте: Что видел Hubble в день вашего рождения: NASA открыло “воспоминания”

Зубная паста для слона

Вам понадобятся: мерный стакан, десятипроцентная перекись водорода, средство для мытья посуды и пищевой краситель, дрожжи,

Шаг 1. Возьмите мерный стакан и налейте в него немного десятипроцентной перекиси водорода, средства для мытья посуды и пищевого красителя.

Шаг 2. Добавьте в эту смесь немного дрожжей.

Реакция, происходящая в результате разложения перекиси водорода, катализируемого йодидом калия, высвободит много пены.

Ранее Факты ICTV писали, как отпраздновать День рождения во время карантина.