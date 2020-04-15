Карантин внес свои коррективы в жизнь каждого. И чаще всего вопросом, чем заняться дома, задаются родители.
Химические опыты для детей на время карантина помогут развлечь младшее поколение и поближе познакомиться с физикой и химией. Такие опыты можно проводить в любом возрасте.
Факты ICTV собрали самые простые химические опыты для детей, которые безопасны и доступны в любом возрасте.
Дождик в банке
Вам понадобятся: трехлитровая банка, горячая вода, тарелка, лед.
Шаг 1. В банку примерно на 1/3 наливаем горячую воду.
Шаг 2. На горлышко банки ставим тарелку со льдом.
В результате вода испаряется, поднимается вверх в виде пара, наверху вода охлаждается и образуется облако, из которого идет самый настоящий дождь.
Шагающая вода
Вам понадобятся: восемь пластиковых стаканчиков, вода, пищевой краситель разных цветов и салфетки.
Шаг 1. Расположите стаканы в ряд, налейте немного воды в каждый.
Шаг 2. Добавьте в каждый стакан краситель разного цвета.
Шаг 3. Сделайте несколько полосок из бумажных полотенец
Шаг 4. Поместите каждую полоску в стаканы — одним концом в стакан с водой, другим — в пустой.
В итоге вода постепенно переместится в пустые стаканчики, а вы получите интересную художественную инсталляцию.
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Зубная паста для слона
Вам понадобятся: мерный стакан, десятипроцентная перекись водорода, средство для мытья посуды и пищевой краситель, дрожжи,
Шаг 1. Возьмите мерный стакан и налейте в него немного десятипроцентной перекиси водорода, средства для мытья посуды и пищевого красителя.
Шаг 2. Добавьте в эту смесь немного дрожжей.
Реакция, происходящая в результате разложения перекиси водорода, катализируемого йодидом калия, высвободит много пены.
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