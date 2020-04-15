Пасха в 2020 году выпадает на 19 апреля. Известно, что за неделю до праздника начинается подготовка и каждый день имеет ряд отведенных дел.

Так когда печь куличи и красить яйца?

В чистый четверг не только занимаются уборкой, но и готовят куличи и красят яйца. Делать это лучше в обед после основной уборки.

Если вы не успели подготовить традиционные лакомства в четверг, то можно печь куличи и красить яйца и в субботу.

Именно в этот день заканчивают подготовку к празднованию и готовят праздничные блюда.

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Напомним, в этом году из-за карантина в Украине, который был введен в связи с эпидемией коронавируса, священники призывают верующих не идти на пасхальную службу в церковь.

Для тех, кто захочет послушать богослужения, организуют онлайн-трансляции, поэтому каждый желающий сможет приобщиться к молитве.

А как освятить кулич во время карантина, ранее писали Факты ICTV.