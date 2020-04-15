PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Когда печь куличи и красить яйца на Пасху 2020

Пасха в 2020 году выпадает на 19 апреля. Известно, что за неделю до праздника начинается подготовка и каждый день имеет ряд отведенных дел.

Так когда печь куличи и красить яйца?

В чистый четверг не только занимаются уборкой, но и готовят куличи и красят яйца. Делать это лучше в обед после основной уборки.

Если вы не успели подготовить традиционные лакомства в четверг, то можно печь куличи и красить яйца и в субботу.

Именно в этот день заканчивают подготовку к празднованию и готовят праздничные блюда.

Читайте: Творожная пасха без яиц — пошаговый рецепт

Напомним, в этом году из-за карантина в Украине, который был введен в связи с эпидемией коронавируса, священники призывают верующих не идти на пасхальную службу в церковь.

Для тех, кто захочет послушать богослужения, организуют онлайн-трансляции, поэтому каждый желающий сможет приобщиться к молитве.

А как освятить кулич во время карантина, ранее писали Факты ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка