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Александрийская пасха — рецепт приготовления

Что нужно для приготовления александрийской пасхи:

Для опары:

  • куриные яйца — 2 шт.
  • яичные желтки — 2 шт.
  • сахар — 250 г
  • свежие прессованные дрожжи — 38 г
  • топленое молоко — 250 мл
  • сливочное масло — 125 г

Для теста:

  • опара — вся
  • ванильный сахар — 8 г
  • пшеничная мука — 700 г
  • коньяк — 1 ст. л.
  • светлый изюм — 50 г
  • кардамон молотый — 2 щеп.
  • соль — 1 щепотка
  • цедра 1 лимона

И еще:

  • растительное масло — для смазывания
  • глазурь и сахарная посыпка — для украшения

Общее время приготовления александрийской пасхи — 12-13 часов (из них 2-2,5 часа на подготовку теста для пасхи).

Читайте: Пасха 2020: 5 рецептов пасок

Процесс приготовления александрийской пасхи:

Готовим опару (лучше всего это сделать с вечера):

  1. В большую емкость вбиваем два яйца и два желтка.
  2. Добавляем 250 грамм сахара. Все хорошо взбиваем до полного растворения сахара.
  3. Берем отдельную миску, подогреваем в ней 250 миллилитров топленого молока до 35 градусов и добавляем в него 38 грамм дрожжей.
  4. Подтапливаем в микроволновке 125 грамм сливочного масла.
  5. Соединяем яйца, дрожжи и масло, хорошо перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем на 8 часов.

ВАЖНО: опара должна бродить при температуре не более 22-23 градусов, иначе тесто получит неприятный дрожжевой привкус.

Готовим тесто для александрийской пасхи:

  1. Запариваем 50 грамм изюма в кипятке и отжимаем от воды. Затем его нужно замочить в коньяке на 60 минут.
  2. После того как опара поднимется, добавляем в нее щепотку соли, 8 грамм ванильного сахара, 700 грамм просеянной муки, изюм и цедру одного крупного лимона — примерно 1 полную столовую ложку.
  3. Вымешиваем тесто на протяжении 10 минут. Для того, чтобы оно не прилипало к рукам, смочите их в подсолнечном масле.
  4. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле на 1 час.
  5. После того как тесто поднимется, оно должно стать мягким, не растекающимся.
  6. Выкладываем тесто в бумажные формочки, наполняя их примерно на 2/3 объема. Если вы используете металлические формы, то обязательно смажьте их маслом.
  7. Накрываем формы пищевой пленкой и оставляем еще на 60 минут в теплом месте.
  8. После того как тесто поднимется в формах, их можно отправлять в разогретую до 180 градусов духовку.

Время выпекания александрийских пасок — 25-40 минут.

Как только пасхи остынут, украшаем белковой глазурью и сахарной посыпкой.

Ранее мы рассказывали, когда Пасха в 2020 году.

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