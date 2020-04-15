Что нужно для приготовления александрийской пасхи:
Для опары:
- куриные яйца — 2 шт.
- яичные желтки — 2 шт.
- сахар — 250 г
- свежие прессованные дрожжи — 38 г
- топленое молоко — 250 мл
- сливочное масло — 125 г
Для теста:
- опара — вся
- ванильный сахар — 8 г
- пшеничная мука — 700 г
- коньяк — 1 ст. л.
- светлый изюм — 50 г
- кардамон молотый — 2 щеп.
- соль — 1 щепотка
- цедра 1 лимона
И еще:
- растительное масло — для смазывания
- глазурь и сахарная посыпка — для украшения
Общее время приготовления александрийской пасхи — 12-13 часов (из них 2-2,5 часа на подготовку теста для пасхи).
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Процесс приготовления александрийской пасхи:
Готовим опару (лучше всего это сделать с вечера):
- В большую емкость вбиваем два яйца и два желтка.
- Добавляем 250 грамм сахара. Все хорошо взбиваем до полного растворения сахара.
- Берем отдельную миску, подогреваем в ней 250 миллилитров топленого молока до 35 градусов и добавляем в него 38 грамм дрожжей.
- Подтапливаем в микроволновке 125 грамм сливочного масла.
- Соединяем яйца, дрожжи и масло, хорошо перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем на 8 часов.
ВАЖНО: опара должна бродить при температуре не более 22-23 градусов, иначе тесто получит неприятный дрожжевой привкус.
Готовим тесто для александрийской пасхи:
- Запариваем 50 грамм изюма в кипятке и отжимаем от воды. Затем его нужно замочить в коньяке на 60 минут.
- После того как опара поднимется, добавляем в нее щепотку соли, 8 грамм ванильного сахара, 700 грамм просеянной муки, изюм и цедру одного крупного лимона — примерно 1 полную столовую ложку.
- Вымешиваем тесто на протяжении 10 минут. Для того, чтобы оно не прилипало к рукам, смочите их в подсолнечном масле.
- Накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле на 1 час.
- После того как тесто поднимется, оно должно стать мягким, не растекающимся.
- Выкладываем тесто в бумажные формочки, наполняя их примерно на 2/3 объема. Если вы используете металлические формы, то обязательно смажьте их маслом.
- Накрываем формы пищевой пленкой и оставляем еще на 60 минут в теплом месте.
- После того как тесто поднимется в формах, их можно отправлять в разогретую до 180 градусов духовку.
Время выпекания александрийских пасок — 25-40 минут.
Как только пасхи остынут, украшаем белковой глазурью и сахарной посыпкой.
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