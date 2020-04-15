Что нужно для приготовления александрийской пасхи:

Для опары:

куриные яйца — 2 шт.

яичные желтки — 2 шт.

сахар — 250 г

свежие прессованные дрожжи — 38 г

топленое молоко — 250 мл

сливочное масло — 125 г

Для теста:

опара — вся

ванильный сахар — 8 г

пшеничная мука — 700 г

коньяк — 1 ст. л.

светлый изюм — 50 г

кардамон молотый — 2 щеп.

соль — 1 щепотка

цедра 1 лимона

И еще:

растительное масло — для смазывания

глазурь и сахарная посыпка — для украшения

Общее время приготовления александрийской пасхи — 12-13 часов (из них 2-2,5 часа на подготовку теста для пасхи).

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Процесс приготовления александрийской пасхи:

Готовим опару (лучше всего это сделать с вечера):

В большую емкость вбиваем два яйца и два желтка. Добавляем 250 грамм сахара. Все хорошо взбиваем до полного растворения сахара. Берем отдельную миску, подогреваем в ней 250 миллилитров топленого молока до 35 градусов и добавляем в него 38 грамм дрожжей. Подтапливаем в микроволновке 125 грамм сливочного масла. Соединяем яйца, дрожжи и масло, хорошо перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем на 8 часов.

ВАЖНО: опара должна бродить при температуре не более 22-23 градусов, иначе тесто получит неприятный дрожжевой привкус.

Готовим тесто для александрийской пасхи:

Запариваем 50 грамм изюма в кипятке и отжимаем от воды. Затем его нужно замочить в коньяке на 60 минут. После того как опара поднимется, добавляем в нее щепотку соли, 8 грамм ванильного сахара, 700 грамм просеянной муки, изюм и цедру одного крупного лимона — примерно 1 полную столовую ложку. Вымешиваем тесто на протяжении 10 минут. Для того, чтобы оно не прилипало к рукам, смочите их в подсолнечном масле. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле на 1 час. После того как тесто поднимется, оно должно стать мягким, не растекающимся. Выкладываем тесто в бумажные формочки, наполняя их примерно на 2/3 объема. Если вы используете металлические формы, то обязательно смажьте их маслом. Накрываем формы пищевой пленкой и оставляем еще на 60 минут в теплом месте. После того как тесто поднимется в формах, их можно отправлять в разогретую до 180 градусов духовку.

Время выпекания александрийских пасок — 25-40 минут.

Как только пасхи остынут, украшаем белковой глазурью и сахарной посыпкой.

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