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Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 15 апреля (КАРТА)

Погода в Украине на 15 апреля ожидается холодной, синоптики прогнозируют заморозки.

На западе ожидают, что днем столбики термометра покажут от 7 до 14 градусов тепла, ночью прогнозируется от -3 до -1.

На севере страны ожидают от 7 до 10 градусов тепла, ночью синоптики обещают от -1 до -3 градусов.

В Киевской области ожидаются сильные заморозки от -5 до 0 градусов.

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На юге синоптики прогнозируют от 12 до 14 градусов тепла, ночью ожидается от 2 до 5 градусов тепла.

погода

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.

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