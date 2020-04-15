Накануне Пасхи все хозяйки активно ищут рецепты пасхальной выпечки. Факты ICTV решили вам помочь в поисках и публикуют рецепт вкусной пасхи от победительницы кулинарного шоу Мастер-Шеф Ольги Мартыновской.

Ингредиенты:

500 гр муки;

50 мл воды (35 °C);

7 гр сухих дрожжей (или 20 гр свежих);

6 яиц;

60 гр меда, ароматизированного апельсиновой цедрой;

350 гр сливочного масла (нарезанного небольшими кусочками, температура 14 °C);

200 гр абрикоса сушеного и замоченного в 40 мл рома;

1 яйцо + 20 мл молока для смазывания куличей;

20 гр сливочного масла для смазывания формы.

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Способ приготовления:

1. Дрожжи развести в воде. Высыпать муку горкой, в центре сформировать “гнездо” и вылить их туда. Начать вымешивать.

2. Добавить четвертую часть предварительно взбитых яиц и продолжать вымешивать.

3. Когда тесто стало целостным, можно по одному кусочку добавлять сливочное масло, пока вся масса не станет однородной. И вымешивать еще 10 минут.

4. Добавить абрикос, предварительно слив ром.

5. Тесто положить в миску, накрыть пищевой пленкой и поставить на 1,5 часа в миску с теплой водой (50°С).

6. После того, как тесто поднялось, еще немного его вымесить, снова накрыть пленкой и поставить на ночь (6-10 часов) в холодильник.

7. Тесто разделить по формам (заполнять нужно на 1/3), смазать смесью яйца и молока, и дать снова подойти в теплом месте в течение 1,5-2 часов.

8. После этого формы поставить в духовку, нагретую до 170°C, на 30-35 мин (большие формы) и 15 мин маленькие.

9. Достать куличи из духовки и через 5-10 мин вынуть их из форм.

Если вы решили в этом году не заниматься пасхальной выпечкой самостоятельно, то Факты ICTV подготовили варианты, где можно заказать паску онлайн.