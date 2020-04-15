Пасха дома — под таким лозунгом пройдут в этом году пасхальные праздники. Чтобы дух праздников не развеялся в ограничениях карантина, мы подготовили два вас два простых рецепты творожной пасхи, которую каждая хозяйка может приготовить дома.

Классическая творожная пасха

Вам понадобится:

творог – 500 г;

сливочное масло – 200 г;

сахар – 1 стакан;

сливки – 1/2 стакана;

яйцо (желток) – 2-3 шт;

изюм (без косточек), миндаль (измельченный) – по 1 ст. л;

цукаты, кардамон (молотый), ванилин – по вкусу.

Процесс приготовления классической творожной пасхи:

Растираем сливочное масло добела, в процессе добавляем желтки. Сахар должен полностью раствориться. Дважды протираем через сито творог с изюмом, миндалем, цукатами и лимонной цедрой. Добавляем массу к сливочному маслу и сахару и все тщательно перемешиваем. Выкладываем полученную массу в пасочницу, предварительно застланную чуть влажной марлей, закрываем блюдцем. Ставим в холодильник.

Творожная пасха — рецепт

Ингредиенты:

500 г творога (лучше домашнего, без крупинок);

1/2 стакана сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

1/2 стакана сметаны (20-25%);

100 г сливочного масла;

1/2 стакана изюма;

1/2 стакана орехов;

1/2 или 3/4 стакана цукатов.

Примечание — рецепт рассчитан на форму объемом 1 литр.

Для начала следует подготовить продукты для приготовления творожной пасхи. Сливочное масло оставьте при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. Орехи и цукаты порежьте на кусочки.

Изюм переберите и залейте кипятком на 10 минут. Затем слейте воду, выжмите изюм и оставьте его подсохнуть.

Творог перетрите через мелкое сито, чтобы он стал однородным. Если вы используете магазинный творог, лучше протереть его несколько раз.

Сметану смешайте с ванильным и обычным сахаром и размешайте до полного растворения сахара.

Добавьте в творог сладкую сметану и мягкое сливочное масло. Хорошо размешайте, можно даже с миксером. Насыпьте в творог орехи, изюм и цукаты.

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Форму для творожной пасхи поставьте на тарелку и выложите внутри марлю, а затем наполните творожной массой. Края марли сложите сверху.

Придавите форму с пасхой грузом (можно использовать трехлитровую банку с водой, закрытую крышкой) и оставьте в прохладном месте на 10-12 часов. Сыворотку из тарелки периодически сливайте.

Снимите груз и поставьте пасху в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. Готовую творожную пасху достаньте из формы и украсьте.

Ранее Факты ICTV писали, что христиане восточного обряда (православные) празднуют Пасху 19 апреля. Этим праздником завершается Великий пост, который длится 48 дней. Пасха символизирует воскресение Иисуса Христа, который погиб, чтобы спасти человечество от больших бед.