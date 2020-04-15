Хозяйкам в Страстную среду запрещается заниматься какой-либо рукоделием. Не рекомендуется смотреть или играть в развлекательные игры, а также петь и танцевать.

Нельзя конфликтовать, обсуждать других за глаза и думать о плохом.

В этот день пост особенно строгим: стоит отказать себе во всем, кроме хлеба, сырых овощей, меда и орехов.

Недавно Факты ICTV рассказывали, что можно и нельзя есть в Страстную неделю.