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Страстная среда: что можно и чего не стоит делать в этот день
Страстная среда: что можно и чего не стоит делать в этот день

Что можно делать в среду Страстной недели и от какой работы стоит отказаться, читайте на сайте Факты ICTV.

Что такое Страстная среда в Страстную неделю?

Страстная пятница — это третий день Страстной седмицы — последней недели Великого поста перед Пасхой.

Среда Страстной недели посвящена воспоминаниям о земных страданиях Христа.

Когда выпадает Страстная среда Страстной седмицы?

Страстная неделя или Страстная седмица в 2020 году начинается 13 апреля и продлится до Пасхи. Страстная среда приходится на 15 апреля.

В последний день Cтрасного недели — 19 апреля — православные христиане отмечают Пасху.

Что можно делать в Страстную среду?

В Страстную среду люди приводят идеальный порядок в своих домах. Особое внимание нужно уделить мытью окон.

Следующие две недели запрещается делать генеральную уборку — это может навлечь беду.

В этот день также приступают к декорированию дома пасхальными украшениями.

Что запрещено делать в Страстную среду?

Хозяйкам в Страстную среду запрещается заниматься какой-либо рукоделием. Не рекомендуется смотреть или играть в развлекательные игры, а также петь и танцевать.

Нельзя конфликтовать, обсуждать других за глаза и думать о плохом.

В этот день пост особенно строгим: стоит отказать себе во всем, кроме хлеба, сырых овощей, меда и орехов.

Недавно Факты ICTV рассказывали, что можно и нельзя есть в Страстную неделю.

Какие традиции в Страстную среду перед Пасхой?

В этот день, по традиции, готовили свечи, которые защищали семью от болезней.

Если на улице лежит снег, нужно собрать его, растопить и полить домашние цветы.

Заготовленные в Страстную среду пасхальные яйца пролежат и будут свежими дольше, чем в другой день.

Также Факты ICTV рассказывали, каких традиций придерживались украинцы во все дни Страстной седмицы.

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