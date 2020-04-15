Творожная пасха в духовке — простой рецепт

Пасху 2020 украинцы будут праздновать дома из-за карантина. Большинство хозяек уже устали от приготовления пищи, поэтому предлагаем простой рецепт вкусной творожной пасхи.
Что нужно для приготовления творожной пасхи в духовке:
- Свежий творог — 500 г
- Яйца — 4 штуки
- Сахар — 150 г
- Сливочное масло — 100 г
- Манка — 1 ст. ложка
- Ванильный сахар — по вкусу
- Цедра лимона — по вкусу
- Изюм — 100 г
Общее время приготовления творожной пасхи в духовке — 2-3 часа.
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Процесс приготовления творожной пасхи в духовке:
- Перетираем через сито 500 г творога (или перебиваем в блендере).
- Добавляем столовую ложку манки, 100 г размягченного сливочного масла, хорошо перемешиваем до однородной массы.
- Кладем в массу 100 г изюма и еще раз вымешиваем.
- У 4 яиц отделяем желтки от белков. Желтки необходимо взбить с сахаром, пока масса не станет пышной и белой.
- Желтки добавляем к творогу и хорошо вымешиваем.
- Отдельно взбиваем белки 4 яиц до густой пены и добавляем к творогу. Все еще раз хорошо перемешиваем.
- Формы для выпекания смазываем кусочком сливочного масла и обсыпаем манкой, чтобы творожная пасха не прилипла к форме. Вместо манки можно взять панировочные сухари.
- Ставим формы в духовку, разогретую до 150-170°С. Выпекать 1-1,5 часа (в зависимости от духовки и размера пасок).
Как определить, что пасхи готовы — серединка должна схватиться, а верх подрумяниться.
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