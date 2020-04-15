19 апреля православные христиане отметят Пасху.
В этом году мир столкнулся с пандемией коронавируса, поэтому власти Украины призывают верующих отмечать праздник дома.
Несмотря на то, что многие традиции будут недоступны, выпекание пасок остается неизменным. Их можно готовить из муки или творога. К слову, паска из творога сейчас очень популярна и ее рецепт используют многие кондитерские.
Факты ICTV публикуют пошаговую инструкцию приготовления творожной паски со сгущенкой.
Как приготовить творожную паску со сгущенкой — рецепт
Вам понадобится:
- Сметана — 250 г
- Творог (9% жирности) — 1,25 кг
- Цукаты — 70 г
- Изюм — 70 г
- Сгущенка — 400 г
- Сахар коричневый — 60 г
- Ванильный сахар — 1 чайная ложка
- Масло сливочное — 250 г
Общее время приготовления творожной пасхи со сгущенкой — 30 минут.
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Процесс приготовления:
- Промываем и сушим 70 г изюма.
- Перетираем 1,25 кг творога через сито.
- Добавляем в творог 250 г растопленного сливочного масла, 60 грамм сахара, 1 чайную ложку ванильного сахара.
- Все взбиваем миксером, пока масса не станет однородной.
- Добавляем 400 г сгущенного молока, 250 г сметаны, 70 г изюма, 70 г цукатов.
- Все хорошо перемешиваем.
- Готовим формы. На дно необходимо положить 3 слоя марли. После этого можно выкладывать творожную пасху со сгущенкой и оставить в холодильнике на 1-2 дня. Подставьте под форму посуду, чтобы собрать жидкость, которая будет стекать с творога.
Напомним, Пасха в 2020 году пройдет в условиях карантина, который был введен, чтобы предотвратить распространение Covid-19. Факты ICTV собрали рекомендации церкви и власти, как освятить паску во время карантина.