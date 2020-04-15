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Факты / Lifestyle

Творожная пасха со сгущенкой — рецепт на Пасху 2020

19 апреля православные христиане отметят Пасху.

В этом году мир столкнулся с пандемией коронавируса, поэтому власти Украины призывают верующих отмечать праздник дома.

Несмотря на то, что многие традиции будут недоступны, выпекание пасок остается неизменным. Их можно готовить из муки или творога. К слову, паска из творога сейчас очень популярна и ее рецепт используют многие кондитерские.

Факты ICTV публикуют пошаговую инструкцию приготовления творожной паски со сгущенкой.

Как приготовить творожную паску со сгущенкой — рецепт

Вам понадобится:

  • Сметана — 250 г
  • Творог (9% жирности) — 1,25 кг
  • Цукаты — 70 г
  • Изюм — 70 г
  • Сгущенка — 400 г
  • Сахар коричневый — 60 г
  • Ванильный сахар — 1 чайная ложка
  • Масло сливочное — 250 г

Общее время приготовления творожной пасхи со сгущенкой — 30 минут.

Читайте: Как приготовить творожную пасху без яиц 

Процесс приготовления:

  1. Промываем и сушим 70 г изюма.
  2. Перетираем 1,25 кг творога через сито.
  3. Добавляем в творог 250 г растопленного сливочного масла, 60 грамм сахара, 1 чайную ложку ванильного сахара.
  4. Все взбиваем миксером, пока масса не станет однородной.
  5. Добавляем 400 г сгущенного молока, 250 г сметаны, 70 г изюма, 70 г цукатов.
  6. Все хорошо перемешиваем.
  7. Готовим формы. На дно необходимо положить 3 слоя марли. После этого можно выкладывать творожную пасху со сгущенкой и оставить в холодильнике на 1-2 дня. Подставьте под форму посуду, чтобы собрать жидкость, которая будет стекать с творога.

Напомним, Пасха в 2020 году пройдет в условиях карантина, который был введен, чтобы предотвратить распространение Covid-19. Факты ICTV собрали рекомендации церкви и власти, как освятить паску во время карантина.

Фото: Dreamstime

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