Пасха в 2020 году пройдет в Украине в условиях карантина, который был введен, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране.

Пасха выпадает на 19 апреля, а карантин продлится минимум до 24.

Самый главный религиозный праздник в этом году станет настоящим вызовом для каждого верующего человека. Ситуация, которая существуют сегодня, требует от всех украинцев сознательности и социальной ответственности.

Власть и церковь призывают верующих оставаться и молиться дома.

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В храмах будет проводиться онлайн-трансляция, чтобы все могли через нее принять участие в службе.

Факты ICTV собрали рекомендации церкви и власти, как освятить паску во время карантина.

В МВД Украины сообщили, что уже определили несколько форматов относительно проведения обряда освящения пасок и пасхальных корзинок.

Как освятить паску во время карантина:

В городах священники могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины, чтобы освятить там паски, что позволит всем желающим могут купить уже освященный хлеб.

священники могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины, чтобы освятить там паски, что позволит всем желающим могут купить уже освященный хлеб. В селах верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник пройдется по улицам и освятить их.

Священнослужитель Архикафедрального собора Святого Юра Павел Дроздяк посоветовал украинцам освящать паски в своих домах.

— Лично мне импонируют рекомендации Римско-католической церкви, которая будет праздновать Пасху раньше. Согласно их рекомендациям, прочитать молитву и освятить паску и пасхальную корзину должен глава семьи, — сказал он.

Он подчеркнул, что не быть в церкви физически – не значит не почувствовать Божьего благословения.

— Надо иметь веру, что Господь наш действует в пределах Вселенной, — сказал он.

Также освятить паску можно молитвой и святой водой, которая у многих сохранилась с Крещения.

Напомним, в Украине богослужения в храмах на Пасху будут проходить без прихожан. Они смогут посещать храмы индивидуально по одному или два человека, когда богослужения там проходить не будут.

Источник: iprosvita, МВД