В этот день нужно очиститься как духовно, так и физически. Принято ходить в баню или принимать водные процедуры дома.

В Чистый четверг также принято заниматься уборкой, стиркой и другими домашними делами.

Обряды и заговоры на Чистый четверг — любимое занятие молодых девушек в этот день.