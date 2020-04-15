Для тех, кто не хочет покупать пасхальные куличи в магазине, но и не тратить много времени на их приготовление, подойдет этот простой рецепт.
Легкий рецепт пасхального кулича
Вам понадобится (на 10 порций):
- Молоко — 100 мл
- Сахар — 0,5 стакана
- Сухие дрожжи — 10 г
- Подсолнечное масло — 50 г
- Маргарин — 50 г
- Цукаты — по вкусу
- Яйца — 3 штуки
- Изюм — 80 г
- Мука — 750 г
- Соль — 2 г
Общее время приготовления простого кулича — 3 часа.
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Процесс приготовления пасхального кулича на Пасху 2020:
- Просеиваем 750 г муки.
- Кипятим 100 мл молока и остужаем до 40 градусов.
- В молоко добавляем 10 г дрожжей, половину стакана сахара, перемешиваем.
- Добавляем в молоко примерно стакан муки. Концентрация массы должна быть как на оладьи.
- Оставляем опару минут на 40 доходить.
- Заливаем 80 г изюма горячей водой.
- Растапливаем 50 г маргарина.
- Разбиваем 3 яйца в глубокую посуду, взбиваем.
- Вливаем яйца в опару, постоянно помешивая.
- Добавляем в смесь изюм, соль, маргарин и еще раз все перемешиваем.
- Постепенно добавляем муку, вымешиваем до плотного состояния.
- Добавляем к тесту подсолнечное масло и вымешиваем.
- Оставляем тесто доходить примерно на 60 минут.
- После того, как тесто поднимется, раскладываем его в формы и ставим в духовку на 20-30 минут.
- Не забудьте смазать формы растительным маслом.
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