Для тех, кто не хочет покупать пасхальные куличи в магазине, но и не тратить много времени на их приготовление, подойдет этот простой рецепт.

Легкий рецепт пасхального кулича

Вам понадобится (на 10 порций):

Молоко — 100 мл

Сахар — 0,5 стакана

Сухие дрожжи — 10 г

Подсолнечное масло — 50 г

Маргарин — 50 г

Цукаты — по вкусу

Яйца — 3 штуки

Изюм — 80 г

Мука — 750 г

Соль — 2 г

Общее время приготовления простого кулича — 3 часа.

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Процесс приготовления пасхального кулича на Пасху 2020:

Просеиваем 750 г муки. Кипятим 100 мл молока и остужаем до 40 градусов. В молоко добавляем 10 г дрожжей, половину стакана сахара, перемешиваем. Добавляем в молоко примерно стакан муки. Концентрация массы должна быть как на оладьи. Оставляем опару минут на 40 доходить. Заливаем 80 г изюма горячей водой. Растапливаем 50 г маргарина. Разбиваем 3 яйца в глубокую посуду, взбиваем. Вливаем яйца в опару, постоянно помешивая. Добавляем в смесь изюм, соль, маргарин и еще раз все перемешиваем. Постепенно добавляем муку, вымешиваем до плотного состояния. Добавляем к тесту подсолнечное масло и вымешиваем. Оставляем тесто доходить примерно на 60 минут. После того, как тесто поднимется, раскладываем его в формы и ставим в духовку на 20-30 минут. Не забудьте смазать формы растительным маслом.

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