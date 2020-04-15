На Пасху принято печь паски, но не все хозяйки успевают это сделать, поэтому выбирают альтернативный вариант — супермаркет.

Прилавки супермаркетов заполнены пасками, посыпками к ним и красителями для яиц. Но мало кто знает, что с ними домой можно принести опасные болезни.

Как выбрать краситель для яиц

Внимательно проверяйте состав.

Если вы увидели ванильный краситель Е 155, знайте — он запрещен, потому что вызывает аллергическую реакцию.

От добавок Е-110, 122, 124, 155 тоже лучше отказаться.

При заболевании пищеварительной системы они провоцируют аллергию, дисбактериоз или нарушение микрофлоры кишечника. С посыпками на паску та же история.

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Как выбрать паску

Обычно в супермаркетах продают куличи без наклейки с составом, поэтому покупателю остается только догадываться, с которыми примесями ее приготовили.

Поэтому лучше отказаться от покупки паски, где не указаны составляющие.

Проверяйте срок годности. Пасха не может стоять месяцами, выбирайте свежую выпечку, потому что на полках магазинов уже лежит просроченный товар.

Напомним, Пасху в 2020 году празднуют 19 апреля. Недавно Факты ICTV публиковали 5 лучших рецептов паски, в том числе, и без выпекания.