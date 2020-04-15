Рецепт вкусной паски от Андрея Ковальского

Как приготовить вкусную паску дома? Ведущий Факты. Спорт Андрей Ковальский поделился своими секретами.

Ведущий всегда праздновал Пасху в большом кругу семьи. Но, смотря на нынешнюю ситуацию, он вынужден отказаться от традиции и своим примером хочет призвать украинцев оставаться дома во время праздника.

— Нынешний Пасху стоит пересидеть дома, по крайней мере, будет что вспомнить. Это очень классный опыт — провести время дома, попробовать что-то новое, развить кулинарные навыки. В интернете достаточно крутых рецептов. Я, по крайней мере, буду печь кулич дома и считаю, что он не станет менее вкусным, если не побывает ночью в церкви. Богу все равно, где ты святить паску — в церкви или у экрана телевизора, — отмечает ведущий.

Андрей рассказал, что уже 10 лет печет на Пасху куличи. За это время он перепробовал много разных рецептов. Даже были случаи, когда готовил паски сразу по нескольким рецептам и испек штук 40. Родители и друзья ведущего были не против такого кулинарного порыва.

— И вот, года 3 назад, я наконец нашел свой рецепт. В нем есть обязательными 2 ингредиенты. И если о первом вам скажет любая хозяйка — хорошее настроение, то второй меня немного удивил. В моей семье его не использовали, но я рискнул. Это — коньяк. Главное условие — коньяк добавляется в тесто, — делится Ковальский.

Вот и сам рецепт

Ингредиенты:

1 кг муки;

60 г живых дрожжей;

2 стакана молока;

200 г сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

8 желтков;

4 белка;

300 г масла;

150-200 г изюма;

1/2 ч. л. соли;

3 ст. л. коньяка;

цедра лимона.

Приготовление:

Сначала нужно приготовить опару — с половины просеянной муки, 2-х стаканов молока и дрожжей. Эту массу накрываете и отправляете в теплое место часа на 3.

Когда опара подойдет, добавляете к ней растертые с сахаром желтки (и ванилин, по желанию), соль и цедру лимона. Хорошо перемешиваете и добавляете остальную муку и взбитые в пену белки.

Вымешиваете тесто, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Далее добавляете растопленное масло, промытый изюм и коньяк. Накрываете — и в тепле место!

Примерно через час-полтора тесто подойдет — увеличится в 2 раза в объеме. Затем его нужно вымесить, разделить на порции (для средней пояса грамм 300 теста, для детской (маленькой) — 100 г).

Ждем, пока пасочка красиво вылезет из формочки, смазываем взбитым яйцом и в духовку при 180-200 градусов на 30-50 мин. (Все зависит от размера).

Если потом будете украшать глазурью, то смазывать паски яйцом не обязательно. Но сразу после выпекания Андрей советует посыпать их сахарной пудрой.

Лайфхак от Ковальского — еще горячую паску в формочке положите на бок и слегка прокатите. Это поможет выпечке отклеиться от бумаги.

А дальше — полет фантазии не остановить. В магазинах полно вариантов украшений для паски. Внимательно прочитайте инструкцию к выпечке — некоторые украшения наносят на холодную паску, а некоторые — только на горячую.

Ранее мы публиковали рецепт вкусной паски от победительницы кулинарного шоу Мастер-Шеф Ольги Мартыновской.