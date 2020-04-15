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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 15 апреля, лунный день

В среду, 15 апреля, Луна пребывает в знаке Водолей. Это 22 лунный день.

Этот период будет благоприятным для любой творческой и умственной деятельности. Хорошее время для самообразования и получения новых знаний.

Отличное время для завершения старых или не начатых дел. В 22 лунный день можно переделать кучу дел, которые ранее вы откладывали на потом.

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В этот день не рекомендуется заниматься физическими нагрузками.

Что можно делать 15 апреля: строить планы на будущее.

Что категорически нельзя делать в 22 лунный день: заключать важные сделки.

Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.

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