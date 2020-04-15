В среду, 15 апреля, отмечается День работников уголовного розыска Украины, Международный день культуры, День экологических знаний.

Также в этот день празднуют день Тита. В этот день молятся, чтобы год был успешным, принес процветание и достаток.

Именины сегодня отмечают: Григорий, Егор и Георгий.

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Народные приметы на 15 апреля:

На юг 15 апреля летит клин журавлей – год будет неурожайным и неудачным.

Глухарь кричит – ждите богатого урожая.

Лед тает и тонет на озерах – будет плохой сбор урожая в этом году.

Дергачи 15 апреля кричат – лето плодородным будет.

Что нельзя делать 15 апреля:

шить и вышивать;

ругаться;

громко разговаривать;

носить откровенную одежду.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.