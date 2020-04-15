В среду, 15 апреля, отмечается День работников уголовного розыска Украины, Международный день культуры, День экологических знаний.
Также в этот день празднуют день Тита. В этот день молятся, чтобы год был успешным, принес процветание и достаток.
Именины сегодня отмечают: Григорий, Егор и Георгий.
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Народные приметы на 15 апреля:
- На юг 15 апреля летит клин журавлей – год будет неурожайным и неудачным.
- Глухарь кричит – ждите богатого урожая.
- Лед тает и тонет на озерах – будет плохой сбор урожая в этом году.
- Дергачи 15 апреля кричат – лето плодородным будет.
Что нельзя делать 15 апреля:
- шить и вышивать;
- ругаться;
- громко разговаривать;
- носить откровенную одежду.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.