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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 15 апреля

В среду, 15 апреля, отмечается День работников уголовного розыска Украины, Международный день культуры, День экологических знаний.

Также в этот день празднуют день Тита. В этот день молятся, чтобы год был успешным, принес процветание и достаток.

Именины сегодня отмечают: Григорий, Егор и Георгий.

Читайте: Когда Пасха в 2020 году

Народные приметы на 15 апреля:

  • На юг 15 апреля летит клин журавлей – год будет неурожайным и неудачным.
  • Глухарь кричит – ждите богатого урожая.
  • Лед тает и тонет на озерах – будет плохой сбор урожая в этом году.
  • Дергачи 15 апреля кричат – лето плодородным будет.

Что нельзя делать 15 апреля:

  • шить и вышивать;
  • ругаться;
  • громко разговаривать;
  • носить откровенную одежду.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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