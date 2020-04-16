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Факты / Lifestyle

Чистый четверг 2020: главные приметы дня

16 апреля в 2020 году припадает на Чистый четверг. Это финальная подготовка к Светлой Пасхе.

В этот день стоит отказаться от негативных мыслей и подумать о духовном. По традиции, в этот день люди должны умываться водой, которую заранее подготовили. Ее необходимо оставить настаиваться на серебре.

На Чистый четверг люди убираются и наводят в доме чистоту. Рекомендуется в этот день выкидывать старые вещи, таким образом, вы избавляетесь от прошлого.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Приметы на Чистый четверг:

  • Богатства и удачи можно не увидеть весь год, если дать взаймы.
  • Тем, кто в Чистый четверг ленится, удачи не видать.
  • Тем, кто хочет стать богаче, уборку нужно начинать с дверей и окон, тщательно отмывая их от грязи.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день.

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