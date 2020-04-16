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Чистый четверг 2020: дата, традиции и запреты
Чистый четверг 2020: дата, традиции и запреты

История Чистого четверга связана с Тайной вечерей. Иисус, собрав своих учеников, омыл им ноги, показав, что смирение истинного христианина должно быть безграничным.

С этого дня и до Воскресения Господня все церковные службы посвящают воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа, которые он пережил на земле.

Факты ICTV собрали все, что нужно знать о традициях в Чистый четверг, а также, что нельзя делать в этот день.

Что такое Чистый четверг?

Согласно Библии, Чистый четверг — первый из трех дней, которые еще называют Большое трехдневие в христианстве. В четверг Иисус Христос установил Таинство Евхаристии на Тайной вечере, также в этот день он совершил омовение ног учеников и был предан Иудой, после чего арестован и заслан в темницу.

Когда чистый четверг в 2020 году?

В 2020 году Чистый четверг приходится на 16 апреля.

Как празднуют Чистый четверг?

В четверг 16 апреля в церквях пройдут службы с песнопением и чтением Евангелия. Также Таинство Причастия — великая традиция Страстного четверга. Однако в 2020 году мир пребывает в условиях карантина из-за коронавируса, поэтому от посещения церкви необходимо воздержаться, тем более все конфессии уже изъявили желание проводить службы онлайн, а прихожанам советуют молиться дома.

Что можно делать в Чистый четверг?

В этот день нужно очиститься как духовно, так и физически. Принято ходить в баню или принимать водные процедуры дома.

В Чистый четверг также принято заниматься уборкой, стиркой и другими домашними делами.

После того, как дома будет наведен порядок, можно заняться приготовлением праздничных пасхальных блюд, в частности пасок. Кроме того, не забудьте покрасить яйца.

Что нельзя делать в Чистый четверг?

  • Нельзя оставаться грязным.
  • Нельзя допускать нелицеприятные мысли.
  • Нельзя оставлять жилье без уборки.
  • Нельзя воду после уборки выливать в доме или в своем дворе, ее необходимо выносить подальше.
  • Нельзя давать в долг деньги и вещи.
  • Нельзя ссориться, пакостить и шумно веселиться.

Фото: Dreamstime

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