В субботу, 18 апреля, ожидается преимущественно сухая погода, ночью местами возможен дождь, мокрый снег и небольшие заморозки.
Дневная температура на юге и Закарпатье составит +17.
В западных и центральных регионах — от +11 до +14.
На севере и востоке — до +13.
В Киеве ночью мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью 2-4, днем 11-13 выше нуля.
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В воскресенье, 19 апреля, синоптики прогнозируют дожди почти на всей тритории Украины. Осадков не будет только на востоке, частично в центре и северо-западе.
До +16 ожидается на Закарпатье и юге, в центре и на западе +13, до +12 — в северных и восточных областях.
В столице на Пасху сухо, ночью 1-3, а днем 10-12 градусов тепла.
В понедельник, 20 апреля, дожди и похолодание ожидаются во всех регионах Украины.
В южных областях +13, на востоке и в центре +12, севере +10, на западе преимущественно +7 +9.
В Киеве дождь, ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла.
К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.