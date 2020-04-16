В субботу, 18 апреля, ожидается преимущественно сухая погода, ночью местами возможен дождь, мокрый снег и небольшие заморозки.

Дневная температура на юге и Закарпатье составит +17.

В западных и центральных регионах — от +11 до +14.

На севере и востоке — до +13.

В Киеве ночью мокрый снег, днем ​​без существенных осадков, температура ночью 2-4, днем ​​11-13 выше нуля.

Читайте: Без зимы и с засухами. Чем грозит Украине глобальное потепление

В воскресенье, 19 апреля, синоптики прогнозируют дожди почти на всей тритории Украины. Осадков не будет только на востоке, частично в центре и северо-западе.

До +16 ожидается на Закарпатье и юге, в центре и на западе +13, до +12 — в северных и восточных областях.

В столице на Пасху сухо, ночью 1-3, а днем ​​10-12 градусов тепла.

В понедельник, 20 апреля, дожди и похолодание ожидаются во всех регионах Украины.

В южных областях +13, на востоке и в центре +12, севере +10, на западе преимущественно +7 +9.

В Киеве дождь, ночью 3-5, днем ​​8-10 градусов тепла.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.