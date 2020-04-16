Жена не в восторге: Бэнкси нарисовал новое граффити на самоизоляции

Уличный художник Бэнкси показал новое граффити, которое, в отличие от большинства его работ, нельзя найти на улице.

Из-за карантина, введенного в Великобритании в связи с коронавирусом, Бэнкси, как и многие другие, вынужден работать из дома.

Поэтому его последнее граффити появилось в его собственной ванной комнате.

Читайте: Шрам Вифлеема: художник Бэнкси показал новую работу

Бэнкси показал новую работу в Instagram, где он разместил фотографии стен своего дома, покрытых его знаменитыми рисунками крыс.

— Моя жена ненавидит, когда я работаю дома, — написал художник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 15 Апр 2020 в 10:45 PDT

Напомним, ранее граффити Бэнкси приурочил ко Дню святого Валентина. На рисунке художник изобразил девочку с рогаткой, которая стреляет цветами.