PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Жена не в восторге: Бэнкси нарисовал новое граффити на самоизоляции

Уличный художник Бэнкси показал новое граффити, которое, в отличие от большинства его работ, нельзя найти на улице.

Из-за карантина, введенного в Великобритании в связи с коронавирусом, Бэнкси, как и многие другие, вынужден работать из дома.

Поэтому его последнее граффити появилось в его собственной ванной комнате.

Читайте: Шрам Вифлеема: художник Бэнкси показал новую работу

Бэнкси показал новую работу в Instagram, где он разместил фотографии стен своего дома, покрытых его знаменитыми рисунками крыс.

— Моя жена ненавидит, когда я работаю дома, — написал художник.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Banksy (@banksy)

Напомним, ранее граффити Бэнкси приурочил ко Дню святого Валентина. На рисунке художник изобразил девочку с рогаткой, которая стреляет цветами.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка