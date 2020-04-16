Google 16 апреля представил новый дудл, который посвятил работникам сферы общественного питания.

Традиционно компания благодарит людей, которые ежедневно рискуют собственным здоровьем, выходя на работу во время пандемии коронавируса.

Несмотря на то, что рестораны и кафе закрыты из-за карантина, многие из них продолжают работать на доставку еды домой.

На картинке изображен повар в защитной маске. Над эмблемой Google поместили сердце как символ благодарности. Это уже девятый по счету дудл из тематической коллекции.

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К слову, с 6 апреля компания Google запустила серию дудлов, в каждом из которых выражает благодарность тем людям, которые противодействуют распространению коронавируса.

Ранее Факты ICTV публиковали дудл о важности карантина.