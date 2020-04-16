Пасха 2020 является самым большим религиозным праздником года и выпадает на 19 апреля.

Традиционно в этот день на столе у каждой семьи должен быть кулич. Рецептов для его приготовления есть множество.

Также по-разному можно приготовить и глазурь на паску. В выборе ингредиентов необходимо отталкиваться от своих предпочтений. Вегетарианцы предпочитают готовить без яиц, а те, кто следят за фигурой — без сахара.

Как приготовить глазурь для праздничного кулича каждая хозяйка решает сама, поскольку традиционного рецепта нет.

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Факты ICTV подготовили три рецепта глазури на паску без яиц.

Сахарная глазурь без яиц с лимонным соком

Что понадобится:

Сахарная пудра — 150 грамм

Лимонный сок — 3 столовые ложки

Общее время приготовления — 15-20 минут.

Процесс приготовления сахарной глазури без яиц:

Берем 150 грамм сахарной пудры и вливаем в нее 3 столовые ложки сока лимона. Все хорошо размешиваем до однородной массы. Украшаем глазурью пасху.

Глазурь без яиц, которая не осыпается

Что понадобится:

Сахарная пудра — 100 грамм

Лимонный сок — 3 столовые ложки

Сливочное масло — 30 грамм

Общее время приготовления — 20-25 минут.

Процесс приготовления неосыпающейся глазури без яиц

Растапливаем 30 грамм масла на медленном огне. Добавляем к маслу 3 столовые ложки сока лимона и 100 грамм сахарной пудры. Все хорошо перемешиваем до однородной массы. После того, как снимите смесь с огня, ее сразу же необходимо нанести на пасху.

Глазурь на сухом молоке без яиц

Что понадобится:

Сухое молоко — 5 столовых ложек

Сгущенное молоко — 200 грамм

Лимонный сок — 5-6 капель (добавляем по вкусу)

Общее время приготовления глазури на сухом молоке — 15 минут.

Процесс приготовления:

В 200 грамм сухого молока добавляем 5 столовых ложек сгущенки. Хорошо перемешиваем и добавляем 5 капель лимонного сока. Еще раз хорошо перемешиваем глазурь и украшаем пасху.

Напомним, Пасха в 2020 году пройдет в Украине в условиях карантина, который был введен, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. Факты ICTV собрали рекомендации церкви и власти, как освятить паску во время карантина.