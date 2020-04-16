Глазурь для пасхи - рецепт приготовления в домашних условиях

У вас получилась идеальная паска, но к ней нужно достойное украшение – глазурь, которая не крошится, не прилипает к рукам и привлекательно выглядит? Факты ICTV подготовили универсальный рецепт.
Как приготовить глазурь для пасхи
Ингредиенты:
- 2 стакана сахарной пудры;
- 2 белка;
- лимон средней величины.
Приготовление:
- Сахарную пудру просейте через сито.
- Высыпьте ее в чистую миску или кастрюльку, добавьте белок.
- Разотрите их до образования белой пены.
- Выжмите сок лимона и снова растирайте до однородной пышной массы.
- Как только глазурь готова, намажьте ею паску деревянной ложкой или специальной щеточкой.
- Нельзя давать глазури застаиваться, иначе она засохнет.
Чтобы глазурь получилась разных цветов, разделите ее на несколько частей.
Темно-коричневый цвет получится при добавлении 2 ч. л. какао и 1 ч. л. воды.Читайте: Пасха 2020: как освятить кулич во время карантина Творожная пасха со сгущенкой - рецепт на Пасху 2020 Когда печь куличи и красить яйца на Пасху 2020
Желтый цвет глазурь приобретет при добавлении шафрана.
Стойкий оранжевый оттенок придаст жженый сахар.
Зеленый — сок шпината.
Маленькие хитрости приготовления глазури:
- Если вы не используете глазурь сразу, прикройте ее пищевой пленкой, чтобы не засохла.
- Чтобы сделать узоры из глазури, используйте кондитерский шприц или целлофановый кулек с отрезанным кончиком.
- Глазурь на пасху делайте только в сухой и чистой посуде, иначе масса не будет пышной.
- Остатки глазури не выбрасывайте: ею можно поливать пряники и праздничные пироги.
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