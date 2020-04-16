Глазурь для пасхи - рецепт приготовления в домашних условиях

У вас получилась идеальная паска, но к ней нужно достойное украшение – глазурь, которая не крошится, не прилипает к рукам и привлекательно выглядит? Факты ICTV подготовили универсальный рецепт.

Как приготовить глазурь для пасхи

Ингредиенты:

2 стакана сахарной пудры;

2 белка;

лимон средней величины.

Приготовление:

Сахарную пудру просейте через сито. Высыпьте ее в чистую миску или кастрюльку, добавьте белок. Разотрите их до образования белой пены. Выжмите сок лимона и снова растирайте до однородной пышной массы. Как только глазурь готова, намажьте ею паску деревянной ложкой или специальной щеточкой. Нельзя давать глазури застаиваться, иначе она засохнет.

Чтобы глазурь получилась разных цветов, разделите ее на несколько частей.

Темно-коричневый цвет получится при добавлении 2 ч. л. какао и 1 ч. л. воды.

Желтый цвет глазурь приобретет при добавлении шафрана.

Стойкий оранжевый оттенок придаст жженый сахар.

Зеленый — сок шпината.

Маленькие хитрости приготовления глазури:

Если вы не используете глазурь сразу, прикройте ее пищевой пленкой, чтобы не засохла.

Чтобы сделать узоры из глазури, используйте кондитерский шприц или целлофановый кулек с отрезанным кончиком.

Глазурь на пасху делайте только в сухой и чистой посуде, иначе масса не будет пышной.

Остатки глазури не выбрасывайте: ею можно поливать пряники и праздничные пироги.

Факты ICTV также публиковали рецепт вкусной пасхи от победительницы кулинарного шоу Мастер-Шеф Ольги Мартыновской.