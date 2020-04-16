Групповое с лимоном – 8 млрд просмотров: PornHub запустил сайт с мытьем рук

Популярный порносайт Pornhub открыл новый ресурс Scrubhub, на котором выкладывают видео исключительно с мытьем рук или каких-то предметов, а также с их дезинфекцией.
К слову, категории на новом сайте подписаны, как на обычном ресурсе для взрослых.
Среди роликов показана классическая дезинфекция рук, мытье различных предметов и даже групповое мытье.
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Ролик с групповым мытьем лимона набрал больше 8 млрд просторов. Его отнесли к категории Оргии.
Запуск ресурса призван показать важность превентивных мер во время пандемии коронавируса.
Ранее Факты ICTV писали, что сервис Pornhub на время карантина предоставляет бесплатный доступ к своей платной подписке всем пользователям.
Источник: Scrubhub