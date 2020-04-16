PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Групповое с лимоном – 8 млрд просмотров: PornHub запустил сайт с мытьем рук

Популярный порносайт Pornhub открыл новый ресурс Scrubhub, на котором выкладывают видео исключительно с мытьем рук или каких-то предметов, а также с их дезинфекцией.

К слову, категории на новом сайте подписаны, как на обычном ресурсе для взрослых.

Среди роликов показана классическая дезинфекция рук, мытье различных предметов и даже групповое мытье.

Читайте: Pornhub вместо мультиков: футболист АПЛ спалился на просмотре сайта для взрослых

Ролик с групповым мытьем лимона набрал больше 8 млрд просторов. Его отнесли к категории Оргии.

Запуск ресурса призван показать важность превентивных мер во время пандемии коронавируса.

Групповое с лимоном – 8 млрд просмотров: PornHub запустил сайт с мытьем рук

Ранее Факты ICTV писали, что сервис Pornhub на время карантина предоставляет бесплатный доступ к своей платной подписке всем пользователям.

Источник: Scrubhub

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка