Фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер совершил самоубийство 30 апреля, но место захоронения тела российским войскам известно не было.

Об этом говорится в опубликованном докладе маршала Георгия Жукова верховному главнокомандующему ВС СССР Иосифу Сталину.

Жуков в донесении ссылается на информацию органов Смерш 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии, которую удалось узнать у захваченного в плен обслуживающего персонала.







Опубликовано донесение Сталину о самоубийстве Гитлера / 2 фотографии

В докладе Сталину также сообщают, что рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс и его жена совершили суицид 1 мая в подземном хранилище под Рейхстагом.

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— Никаких документов при трупах не обнаружено, но в кабинете Геббельса найдены папки с различными документами, — говорится в донесении.

Напомним, Факты ICTV рассказывали о первой баллистической ракете Фау, которую Гитлер построил для войны с СССР.