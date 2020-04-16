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Факты / Lifestyle

Пасха на кефире с дрожжами — рецепт

Во время приготовления праздничного стола хозяйки часто ищут рецепт пасхи на кефире.

Объяснить это просто: пасха на кефире — проверенный годами рецепт, тесто получается легким и мягким.

Факты ICTV подготовили для вас простой рецепт пасхи на кефире с дрожжами.

Вам понадобится:

  • Пшеничная мука — 600 грамм
  • Сухие быстродействующие дрожжи — 11 грамм
  • Кефир — 250 миллилитров
  • Сливочное масло — 100 грамм
  • Растительно масло — 1 столовая ложка
  • Яйца — 2 штуки
  • Сметана — 50 грамм
  • Сахар — 120 грамм
  • Соль — 5 грамм
  • Ванилин — 10 грамм
  • Изюм или цукаты — 50 грамм

Общее время приготовления паски на кефире с дрожжами — примерно 4 часа.

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Процесс приготовления:

  1. Просеиваем муку.
  2. Смешиваем 600 грамм муки, 11 грамм дрожжей, 120 грамм сахара, щепотку соли и 10 грамм ванилина.
  3. Взбиваем в отдельной миске 2 яйца. Добавляем к ним 250 миллилитров кефира и 50 грамм сметаны.
  4. Соединяем муку и яйца, хорошо перемешиваем.
  5. Добавляем в тесто сливочное масло комнатной температуры, которое предварительно необходимо нарезать кубиками. Добавляем сюда же растительное масло.
  6. Вымешиваем тесто, пока оно не станет эластичным.
  7. Кладем тесто в кастрюлю и накрываем полотенцем. Оставляем его на два часа,
  8. После того, как тесто подойдет, добавляем в него изюм или цукаты и еще раз вымешиваем.
  9. Раскладываем тесто по формам и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.

Напомним, в воскресенье, 19 апреля, празднуется Пасха. Мы публиковали для вас пять главных традиций этого великого праздника.

Фото: Dreamstime

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