Погода в Украине на сегодня, 16 апреля 2020

16 апреля в Украине ожидается переменная облачность по всей территории страны и без осадков.

В западных областях прогнозируется от 17 до 21°С тепла днем, а ночью до 4-6°С.

На Севере страны синоптики прогнозируют днем от 16 до 18°С тепла, а ночью – от 3 до 6°С.

Читайте: Без зимы и с засухами. Чем грозит Украине глобальное потепление

На Юге днем ожидается от 16 до 18°С тепла, а ночью – от 3 до 5°С.

На Востоке прогнозируют от 11 до 14°С тепла. Ночью похолодает до 2- 4°С.

В Киеве ожидается 16-18°С днем и 4-6°С ночью.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.