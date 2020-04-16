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Факты / Lifestyle

Поздравления с Чистым четвергом в открытках

Великий четверг — один из дней Страстной недели или Седмицы.

В 2020 году Чистый четверг приходится на 16 апреля.

Главной традицией в этот день было купание. Также люди начинали первые приготовления к пасхальному столу.

Читайте: Чистый четверг 2020: дата, традиции и запреты

Факты ICTV публикуют лучшие открытки для поздравления с Чистым четвергом, чтобы вы поздравили своих друзей и родных.

Чистый четверг - поздравления в открытках

Чистый четверг - поздравления в открытках

Чистый четверг - поздравления в открытках

Чистый четверг - поздравления в открытках

Чистый четверг - поздравления в открытках

Недавно Факты ICTV публиковали известные традиции и запреты в Страстную неделю перед Пасхой.

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