Рецепт паски на молоке от участницы шоу Холостяк

Рецептов паски существует огромное множество. В преддверии Пасхи каждая хозяйка запасается любимыми рецептами блюд.
Участница шоу Холостяк 10 Алина поделилась рецептом паски, который передался ей от прабабушки.
Девушка рассказала, что паски получаются вкусными и долго не черствеют.
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— Рецепт паски у нас передавался из поколения в поколение. Когда-то ее пекла моя прабабушка Параска, теперь бабушка Оля. Кстати, с паской связано народное поверье: если она удалась, то и в доме будет все в порядке, – сказала она.
Рецепт паски на молоке
Ингредиенты:
- 1 литр теплого молока;
- 10 целых яиц;
- 10 желтков;
- 3,5 стакана сахара.
Способ приготовления:
Все ингредиенты необходимо сбить.
Затем добавить один стакан растопленного масла, полстакана растительного масла, 200 г дрожжей и щепотку соли.
Все это размешать и оставить на два часа в тепле.
Затем нужно высыпать муку. Чтобы тесто получилось не густым и лучше вымешивалось, следует добавить две ложки подсолнечного масла.
А когда тесто подойдет – можно начинать лепить паски.
Формочки помажьте маслом. Наполните 1/3 формы и обязательно оставьте, чтобы тесто подошло к краям формы, потому что если не подойдет, то паска лопнет.
Верх пасок смажьте яйцом и поставьте выпекаться при температуре 180 градусов на 30 минут.
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