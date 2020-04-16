Рецепт паски на молоке от участницы шоу Холостяк

Рецептов паски существует огромное множество. В преддверии Пасхи каждая хозяйка запасается любимыми рецептами блюд.

Участница шоу Холостяк 10 Алина поделилась рецептом паски, который передался ей от прабабушки.

Девушка рассказала, что паски получаются вкусными и долго не черствеют.

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— Рецепт паски у нас передавался из поколения в поколение. Когда-то ее пекла моя прабабушка Параска, теперь бабушка Оля. Кстати, с паской связано народное поверье: если она удалась, то и в доме будет все в порядке, – сказала она.

Рецепт паски на молоке

Ингредиенты:

1 литр теплого молока;

10 целых яиц;

10 желтков;

3,5 стакана сахара.

Способ приготовления:

Все ингредиенты необходимо сбить.

Затем добавить один стакан растопленного масла, полстакана растительного масла, 200 г дрожжей и щепотку соли.

Все это размешать и оставить на два часа в тепле.

Затем нужно высыпать муку. Чтобы тесто получилось не густым и лучше вымешивалось, следует добавить две ложки подсолнечного масла.

А когда тесто подойдет – можно начинать лепить паски.

Формочки помажьте маслом. Наполните 1/3 формы и обязательно оставьте, чтобы тесто подошло к краям формы, потому что если не подойдет, то паска лопнет.

Верх пасок смажьте яйцом и поставьте выпекаться при температуре 180 градусов на 30 минут.

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