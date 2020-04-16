PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Рецепт паски на молоке от участницы шоу Холостяк

Рецептов паски существует огромное множество. В преддверии Пасхи каждая хозяйка запасается любимыми рецептами блюд.

Участница шоу Холостяк 10 Алина поделилась рецептом паски, который передался ей от прабабушки.

Девушка рассказала, что паски получаются вкусными и долго не черствеют.

Читайте: Традиции и запреты в Страстную неделю

— Рецепт паски у нас передавался из поколения в поколение. Когда-то ее пекла моя прабабушка Параска, теперь бабушка Оля. Кстати, с паской связано народное поверье: если она удалась, то и в доме будет все в порядке, – сказала она.

Рецепт паски на молоке

Ингредиенты:

  • 1 литр теплого молока;
  • 10 целых яиц;
  • 10 желтков;
  • 3,5 стакана сахара.

Способ приготовления:

Все ингредиенты необходимо сбить.

Затем добавить один стакан растопленного масла, полстакана растительного масла, 200 г дрожжей и щепотку соли.

Все это размешать и оставить на два часа в тепле.

Затем нужно высыпать муку. Чтобы тесто получилось не густым и лучше вымешивалось, следует добавить две ложки подсолнечного масла.

А когда тесто подойдет – можно начинать лепить паски.

Формочки помажьте маслом. Наполните 1/3 формы и обязательно оставьте, чтобы тесто подошло к краям формы, потому что если не подойдет, то паска лопнет.

Верх пасок смажьте яйцом и поставьте выпекаться при температуре 180 градусов на 30 минут.

Ранее Факты ICTV подготовили для вас простой рецепт паски на кефире с дрожжами.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка