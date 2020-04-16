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Факты / Lifestyle

Страстная пятница 2020: можно ли печь пасхи

Страстная пятница в 2020 году приходится на 17 апреля. Этот день верующие проводят в молитвах, а все приготовления к Пасхе стараются закончить в Чистый четверг.

Но именно в Страстную пятницу можно и даже нужно испечь пасху – главный атрибут праздника.

Страстная пятница 2020: можно ли печь пасхи

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Считается, что выпечка, приготовленная в этот день, обладает целебными свойствами, долго не черствеет, не плесневеет и справляется с разными болезнями.

Сохранилась традиция, когда перед выпечкой пасхи в Страстную пятницу хозяйки обязательно читали молитву Отче Наш.

Ранее мы рассказывали о традициях и запретах в Страстную пятницу.

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