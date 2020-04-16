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Факты / Lifestyle

Великая суббота 2020 – что нельзя делать в этот день

Великая или Тихая суббота ознаменуется окончанием Великого поста. В этот день нужно унять веселье и развлечения, также не стоит ссориться и сквернословить. Сегодня необходимо попросить прощения у всех, кого вы могли обидеть.

В Тихую субботу красят яйца, пекут паски и готовят пасхальную корзину. Однако есть приготовленные продукты пока нельзя. Содержимое корзины каждая семья определяет самостоятельно. Однако там обязательно должны быть крашанки и паски.

Читайте: Пасха 2020: что должно быть в пасхальной корзине и цена продуктов

Вечером в субботу верующие приходят на вечернюю службу в церковь, а придя домой едят паски и ложаться спать.

Празднование Пасхи начинается поздним воскресным утром.

В Великую субботу обязательно нужно давать милостыню всем нуждающимся.

Что нельзя делать в Великую субботу

  • Нельзя разговляться с трех часов ночи субботы и до утра воскресенья;
  • Нельзя кушать приготовленную с помощью термической обработки пищу;
  • Нельзя употреблять спиртные напитки (тем, кто в Великую пятницу соблюдал строгий пост и был только на хлебе и воде, можно выпить немного красного вина для поддержания сил);
  • Нельзя танцевать и петь;
  • Необходимо воздержаться от интимной близости;
  • Нельзя заниматься рыбалкой или охотиться;
  • Запрещено делать дома уборку, гладить и стирать вещи;
  • Нельзя мыться;
  • Запрещаются работы по саду и огороду;
  • Нельзя заниматься рукоделием;
  • Нельзя ходить на кладбище;
  • Нельзя отказывать людям в просьбах.

Ранее Факты ICTV писали, где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию службы на Пасху 2020. Богослужение на Пасху в 2020 будет проходить в онлайн-режиме из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса.

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