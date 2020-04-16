Великая или Тихая суббота ознаменуется окончанием Великого поста. В этот день нужно унять веселье и развлечения, также не стоит ссориться и сквернословить. Сегодня необходимо попросить прощения у всех, кого вы могли обидеть.

В Тихую субботу красят яйца, пекут паски и готовят пасхальную корзину. Однако есть приготовленные продукты пока нельзя. Содержимое корзины каждая семья определяет самостоятельно. Однако там обязательно должны быть крашанки и паски.

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Вечером в субботу верующие приходят на вечернюю службу в церковь, а придя домой едят паски и ложаться спать.

Празднование Пасхи начинается поздним воскресным утром.

В Великую субботу обязательно нужно давать милостыню всем нуждающимся.

Что нельзя делать в Великую субботу

Нельзя разговляться с трех часов ночи субботы и до утра воскресенья;

Нельзя кушать приготовленную с помощью термической обработки пищу;

Нельзя употреблять спиртные напитки (тем, кто в Великую пятницу соблюдал строгий пост и был только на хлебе и воде, можно выпить немного красного вина для поддержания сил);

Нельзя танцевать и петь;

Необходимо воздержаться от интимной близости;

Нельзя заниматься рыбалкой или охотиться;

Запрещено делать дома уборку, гладить и стирать вещи;

Нельзя мыться;

Запрещаются работы по саду и огороду;

Нельзя заниматься рукоделием;

Нельзя ходить на кладбище;

Нельзя отказывать людям в просьбах.

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