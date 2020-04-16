Пандемия коронавируса и карантин внесли коррективы в празднование Пасхи 2020 в Украине. Но несмотря на это, украинцы все же смогут собрать и освятить праздничную корзину.

Факты ICTV решили выяснить, сколько будет стоить пасхальная корзина 2020.

Продукты для пасхальной корзины и цены

1 паска — 70 грн

5 яиц — 10 грн (10 яиц — 20 грн)

500 г колбасы — 125 грн (1 кг — 250 грн)

200 г сала — 15,5 грн (1 кг — 77 грн)

500 г твердого сыра — 85 грн (1 кг — 170 грн)

250 г огурцов — 12,5 грн (1 кг — 50 грн)

250 г хрена — 12 грн (1 кг — 48 грн)

1 бутылка кагора — 120 грн

200 соли — 23 грн

Такой набор для пасхальной корзины обойдется украинцам в 473 грн.

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Стоимость продуктов для пасхальной корзины 2020 традиционно выросла на 10% по сравнению с предыдущим годом. Плюс — еще 5% прибавилось за счет ценового шока, который вызвал карантин, говорит экономический эксперт Тарас Загородний. И больше всего подорожание отразилось на базовых продуктах.

— Есть мнение, что из-за карантина именно спиртное сильно выросло в цене, но это не так. Карантин повлиял не столько на стоимость алкоголя, сколько на обычные продукты. Цены выросли на колбасу, сыр, овощи. Поэтому самыми дорогими в пасхальном наборе будут мясные продукты и сыр, — говорит Тарас Загородний.

Напомним, ранее мы писали, что во время карантина правительство будет контролировать цены на некоторые продукты.