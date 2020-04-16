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Обряды в Чистый четверг 2020
Обряды в Чистый четверг 2020

Четверг пасхальной Страстной недели, который называется Чистым четвергом, выпадает в 2020 году на 16. апреля. Какие традиции принято соблюдать и какие обряды на Чистый четверг совершать – в материале Фактов ICTV.

Традиции на Чистый четверг

В этот день нужно очиститься как духовно, так и физически. Принято ходить в баню или принимать водные процедуры дома.

В Чистый четверг также принято заниматься уборкой, стиркой и другими домашними делами.

Обряды и заговоры на Чистый четверг — любимое занятие молодых девушек в этот день.

Обряды на Чистый четверг на замужество

Этот период был подходящим днем ​​для незамужних девушек с их обрядами привлечения женихов. Вставая с восходом солнца, девушки умывались и приговаривали:

— Как светел и красен Чистый четверг, так и раба (имя) для всех буду прекрасной. Аминь.

Обряды на Чистый четверг с полотенцем

Тем девушкам и женщинам, у кого не ладилось с замужеством, следовало провести такой обряд. В Чистый четверг вытереться новым полотенцем и это полотенце вместе с крашеными пасхальными яйцами и куличем на Пасху отдать нищим, которые просят милостыню. Это гарантировало, что в ближайшее время девушка выйдет замуж.

Чистый четверг — обряд на деньги

Для привлечения денег в Чистый четверг с утра нужно пересчитать трижды все деньги, которые есть в вашем доме, чтобы они водились круглый год. Но перед этим нужно провести омовение, причем с мылом! Смывая с себя пену, надо проговорить:

— Как исповеди очищают, как вода грязь смывает, так и ты, четверг, чистым будь. Очисти меня, раба (-у) Божьего (-ю) (имя), от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужой хулы, от плохой молвы, от злых разговоров, от бесплодных споров. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Чистый четверг — обряды на любовь

В этот день можно купить новое зеркало, но сдачи не брать. Можно дать продавцу деньги точно под расчет, а можно просто отказаться от сдачи. Затем надо найти укромное место между двумя деревьями, хорошо, чтобы в это время вас никто не видел. Глядя в новое зеркало, следует произнести:

— Как весь мир в зеркало глядится, на свое отражение любуется, так бы на меня парни любовались, со мной миловались и целовались, да наперебой свататься ко мне рвались. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Обряды на Чистый четверг для красоты

Обряд для красоты. В Чистый четверг набрать в банку воды, положить в нее серебряную монету или другую вещь, а утром на Пасху умыться этой водой.

Фото: Dreamstime

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