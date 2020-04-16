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Факты / Lifestyle

От 20 грн: цены на пасхальные куличи в магазинах

Кулич — главный символ Пасхи, поэтому должен украшать каждый праздничный стол. Хозяйкам не обязательно готовить, ведь можно просто купить кулич в магазине.

Факты ICTV расскажут о том, какой диапазон цен на праздничные куличи в 2020 году.

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Сколько стоят пасхи в магазинах: статистика 2020

Минимальные цены на куличи в украинских супермаркетах стартуют от 14 грн/100 гр (Фора).

Что касается средней стоимости пасхи весом 100 гр, она колеблется в районе 18-22 гривен.

Куличи весом 300 гр можно приобрести по цене 23-34 гривен (Сильпо, АТБ).

Сколько стоят пасхи в магазинах: статистика 2020

Популярны пасхи побольше — весом 500 гр. Они в супермаркетах представлены шире и разнообразнее. Минимальная цена на полкилограммовый кулич — 47 гривен (Сильпо).

Средняя стоимость колеблется в районе 77-100 гривен (Фора, Фуршет). Куличи такого веса, но собственного производства, будут стоить 200-250 гривен (Novus).

Одним из самых дорогих вариантов пасхального кулича является импортные кексы (или пасхальный хлеб) весом более 1,5-3 кг. Такие изделия стоят в районе 300 гривен и больше (Сильпо).

Сколько стоят пасхи в магазинах: статистика 2020

Многие интернет-магазины предлагают приобрести пасхальный кулич с доставкой на дом.

Цены зависят от производителя: в перечне можно найти дорогие пасхи по цене от 1000 гривен. Обычно это связано с начинками: внутри кулича может быть сливочный или шоколадный крем, соленая карамель, сухофрукты и орехи.

Напомним, Факты ICTV рассказывали, сколько будет стоить испечь пасхальный кулич дома.

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