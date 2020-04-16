На Пасху каждая хозяйка имеет свой рецепт кулича, а вот украшают их обычно, просто покрыв белой глазурью и разноцветной посыпкой. Как оригинально украсить кулич и приготовить глазурь — Факты ICTV предлагают несколько рецептов.

Рецепт сахарно-белковой глазури для пасхальных куличей

Вам понадобится:

1 стакан сахарной пудры

1-2 белка яйца

1 чайная ложка лимонного сока (можно заменить 10 каплями разведенной лимонной кислоты)

Как приготовить глазурь для пасхи:

Взбиваем белки и лимонный сок миксером. Постепенно добавляем сахарную пудру, до получения густой массы. Готовой глазурью разу же покрыть куличи. Можно делать это не полностью, а просто что-то нарисовать или написать.

Кулич с одноцветной посыпкой смотрится очень стильно. Выберите несколько разных украшений. Например, сахарные жемчужины и белую карамельную посыпку. Украсьте кулич, произвольно чередуя эти украшения.

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Для украшения кулича можно также воспользоваться готовыми кондитерскими украшениям или же самим сделать марципановые или кремовые цветы: фиалки, нарциссы, веточки вербы. Как вариант – живые цветы.

А традиционную белково-сахарную глазурь сделайте не белой, а цветной с помощью пищевых красителей или ягодного сока.



Также поверх глазури можно сделать узоры из шоколада. Для этого растопите на водяной бане темный шоколад, дайте немного остыть, переложите в кондитерский мешок — и фантазируйте.

Сухофрукты и орехи, цукаты из цитрусовых и мармелад будут смотреться на куличе не менее оригинально.

Как сделать цукаты:

нарежьте дольками апельсин или мандарин;

положите в небольшой сотейник 0,5 стакана сахара;

добавьте одну ложечку воды;

растопите сахар на маленьком огне;

держите, пока растопленный сахар не станет светло-желтого цвета;

выложите в сотейник дольки цитрусовых и готовьте, переворачивая их, пока не карамелизируются;

переложите их на тарелку, дайте полностью остыть;

украсьте полученными цукатами покрытый глазурью кулич.

Верхушку кулича можно украсить буквами ХВ, вылепив их из того же теста, которое использовалось для выпечки. Чтобы буквы держались на поверхности, смажьте их яичным желтком. Сверху их можно так же промазать желтком, чтобы они блестели после выпечки.

Высший пилотаж – многоярусный кулич в форме церкви с куполами.

Для тех, кто не хочет тратить много времени на приготовление, Факты ICTV подготовили легкий рецепт пасхального кулича.