На Пасху 2020 украинские банки, как и вся страна, не будут работать.

Соответственно, три дня — 18, 19 и 20 апреля (суббота, воскресенье и понедельник) — выходные для банковской системы.

Пасха приходится на воскресенье 19 апреля — это государственный выходной, поэтому он переносится на понедельник 20 апреля, что предусмотрено графиком праздничных и выходных дней в Украине.

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В целом в течение года у украинцев будет 12 официальных выходных дней.

Все праздники, которые приходятся на второй месяц весны, мы собрали в календаре на апрель 2020.